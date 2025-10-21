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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

3 kgkg 3

8 kgkg 8

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Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Anallergenic è un alimento dietetico completo, indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive.. Questo alimento è formulato con proteine ampiamente idrolizzate sotto forma di peptidi a basso peso molecolare e amminoacidi puri, per ridurre al minimo il rischio di reazioni avverse al cibo. Questa formula e il processo di produzione sono orientati ad escludere le fonti di allergeni alimentari, Grazie alla combinazione di nutrienti, questa formula supporta il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Il complesso sinergico di antiossidanti contribuisce a contrastare l’azione dei radicali liberi. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di una alimentazione mista (secco + umido).

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BENEFICI

PROTEINE ALTAMENTE IDROLIZZATE

Proteine altamente idrolizzate, composte da oligopeptidi e da aminoacidi puri provenienti da un’unica fonte per minimizzare il rischio di intolleranze e allergie alimentari.

Barriera cutanea

Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle.

RIDUZIONE DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI

Formula e processo di produzione orientati ad escludere le fonti di allergeni alimentari.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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