ROYAL CANIN® Anallergenic è un alimento dietetico completo, indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive.. Questo alimento è formulato con proteine ampiamente idrolizzate sotto forma di peptidi a basso peso molecolare e amminoacidi puri, per ridurre al minimo il rischio di reazioni avverse al cibo. Questa formula e il processo di produzione sono orientati ad escludere le fonti di allergeni alimentari, Grazie alla combinazione di nutrienti, questa formula supporta il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Il complesso sinergico di antiossidanti contribuisce a contrastare l’azione dei radicali liberi. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di una alimentazione mista (secco + umido).