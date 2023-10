ROYAL CANIN® ANALLERGENIC secco è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati. RACCOMANDAZIONI: si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare ANALLERGENIC secco da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno. COMPOSIZIONE: amido di mais, idrolizzato di piume a basso peso molecolare (fonte di L-aminoacidi e oligopeptidi), olio di copra, olio di soia, sali minerali, fibre vegetali, polpa di cicoria, frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, mono- e digliceridi di acidi palmitico e stearico esterificati con acido citrico, grasso animale, farina di tagete. Fonte di proteine: idrolizzato di piume a basso peso molecolare (19,78%). Fonte di carboidrati: amido di mais (46,3%). ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 38500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 41 mg, Iodio (3b201, 3b202): 3,5 mg, Rame (3b405, 3b406): 15 mg, Manganese (3b502, 3b504): 55 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 149 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,34 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 9,8 g - Conservanti - Antiossidanti. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 18,0% - Oli e grassi grezzi: 16,5% - Ceneri grezze: 6,2% - Fibra grezza: 2,0% - Acido grasso essenziale (acido linoleico): 2,6%. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Si raccomanda acqua a volontà. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto.

