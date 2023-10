IT - Alimento dietetico completo per cani adulti ROYAL CANIN® CARDIAC secco è un alimento dietetico completo per cani indicato per il supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica. Livello ridotto di sodio. RACCOMANDAZIONI: si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare CARDIAC secco inizialmente fino a sei mesi. COMPOSIZIONE: riso, proteine di pollame disidratate, farina di mais, grassi animali, glutine di mais, uova in polvere, proteine animali idrolizzate, sostanze minerali, polpa di barbabietola, olio di pesce, fibre vegetali, olio di soia, prodotti di lieviti, frutto-oligosaccaridi, farina di tagete. ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18940 UI, Vitamina D3: 1200 UI, Vitamina E: 500 mg, Vitamina C: 301 mg, Taurina: 3,4 g, Ferro (3b103): 43 mg, Iodio (3b201, 3b202): 4,3 mg, Rame (3b405, 3b406): 13 mg, Manganese (3b502, 3b504): 56 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Conservanti - Antiossidanti. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 26,0% - Oli e grassi grezzi: 20,0% - Ceneri grezze: 5,0% - Fibra grezza: 1,7% - Magnesio: 0,15% - Potassio: 0,8% - Sodio: 0,28% - EPA/DHA: 0,38% - Acidi grassi omega-3: 0,85% - L-carnitina: 830 mg/kg - Energia metabolizzabile: 4158 kcal/kg. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Si raccomanda acqua a volontà. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto. Per lo smaltimento dell’imballo, segui il nostro sito o inquadra il QR code.

