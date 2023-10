Gastrointestinal Low Fat wet

DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Ridotto tenore di grassi / Contenuto equilibrato di fibre/ / Supporto alla digestione ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat è specificamente formulato per aiutare a sostenere la salute dell'apparato digerente del tuo cane in caso di sensibilità gastrointestinale. Questa dieta è fatta su misura per la gestione nutrizionale dei cani che necessitano di una dieta a ridotta Il limitato contenuto di fibre alimentari permette un apporto energetico adeguato nonostante la restrizione di grassi nella dieta. Questa formula altamente digeribile ha un contenuto adattato di fibre, tra cui prebiotici, per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Come parte della gamma Gastrointestinal ROYAL CANIN®, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale domestico solo su consiglio di un medico veterinario. La transizione del tuo animale domestico da una dieta all'altra dovrebbe essere un processo lento e graduale nell'arco di un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di seguire la corretta quantità di razionamento, specialmente durante l'alimentazione mista. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat è disponibile anche come alimento secco con crocchette* *Soggetto a disponibilità del prodotto

