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Hypoallergenic Moderate Calorie
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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

14 kgkg 14

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Hypoallergenic Moderate Calorie è è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati. Questa formula contiene proteine idrolizzate a basso peso molecolare per per aiutare a ridurre il rischio di reazioni avverse al cibo. Questa formula ha un contenuto calorico moderato per contribuire al mantenimento del peso ideale. Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Moderato apporto di fosforo per aiutare a supportare la funzione renale con l’età. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di una alimentazione mista (secco + umido).

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product details accompanying image

BENEFICI

PROTEINE IDROLIZZATE

Proteine idrolizzate a basso peso molecolare per aiutare a ridurre il rischio di reazioni avverse al cibo.

MODERATO CONTENUTO ENERGETICO E DI FOSFORO

Moderato contenuto energetico per contribuire al mantenimento del peso forma ed un livello di fosforo moderato per aiutare a supportare la funzione renale.

Barriera cutanea

Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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