DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Hypoallergenic Moderate Calorie è è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati. Questa formula contiene proteine idrolizzate a basso peso molecolare per per aiutare a ridurre il rischio di reazioni avverse al cibo. Questa formula ha un contenuto calorico moderato per contribuire al mantenimento del peso ideale. Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Moderato apporto di fosforo per aiutare a supportare la funzione renale con l’età. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di una alimentazione mista (secco + umido).

Di più