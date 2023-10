ROYAL CANIN® Renal Small Dog secco è un alimento dietetico completo per cani indicato per supportare la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, grazie al ridotto livello di fosforo unito al ridotto tenore di proteine di elevata qualità. Raccomandazioni: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare inizialmente Renal Small Dog secco fino a 6 mesi in caso di insufficienza renale cronica.

