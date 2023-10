Sensitivity Control Chicken with rice

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Sensitivity Control è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti selezionate di proteine e in numero limitato e fonti selezionate di carboidrati. Il numero limitato di fonti proteiche può aiutare a ridurre il rischio di allergie alimentari. Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Gli acidi grassi EPA/DHA contribuiscono a mantenere l’integrità del sistema digestivo e della pelle. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di una alimentazione mista (secco + umido). ROYAL CANIN® Sensitivity Control è disponibile anche nella variante anatra con riso o nella versione secca in formato crocchetta.* *Soggetto a disponibilità dei prodotti

Di più