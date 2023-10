DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Skin Care è un alimento dietetico completo per cani indicato per il supporto alla funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli. Livello elevato di acido linoleico (AL) e somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e di acido docosaesaenoico (DHA). Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Questa formula contiene n nutrienti che favoriscono l’equilibrio della flora digestiva ed il transito intestinale. Il complesso sinergico di antiossidanti contribuisce a contrastare l’azione dei radicali liberi. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di una alimentazione mista (secco + umido).

