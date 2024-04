Multifunction Urinary S/O + Hypoallergenic

Multifunction S/O-AFR è un alimento dietetico completo per cani. Formulato specificatamente per dissolvere i calcoli di struvite e ridurre il rischio di recidive, grazie alle sue proprietà acidificanti dell’urina e al ridotto contenuto di magnesio. Il prodotto è formulato per ridurre le reazioni avverse al cibo, grazie all’attenta selezione delle fonti di carboidrati e proteine idrolizzate. RACCOMANDAZIONI: Consultare il Medico Veterinario prima dell’uso. Utilizzare S/O-AFR per 5-12 settimane per dissolvere i calcoli di struvite. Rivalutare l’utilizzo in base all’evoluzione dei segni di intolleranza ed estendere il periodo di utilizzo fino a 6 mesi per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite. Disponibile solo dal Veterinario

Di più