Urinary U/C è un alimento dietetico completo destinato ai cani, formulato per la riduzione della formazione di calcoli a base di urati e a base di cistina grazie alla bassa concentrazione di purine ed al basso tenore di proteine ma di elevata qualità, alla concentrazione moderata di aminoacidi solforati ed alle proprietà alcalinizzanti dell'urina RACCOMANDAZIONI: Si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare URINARY U/C per un periodo fino a 6 mesi per ridurre la formazione di calcoli a base di urati ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell'acido urico e fino a 1 anno per ridurre la formazione di calcoli a base di cistina.

Di più