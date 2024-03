CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO – ALLEVATORI





Royal Canin Italia Srl (di seguito anche semplicemente RCI) con sede in Milano (MI), Via Vezza d’Oglio 7 - 20139, codice fiscale/p.iva 06822100969, fornisce una piattaforma digitale chiamata "Royal Start" progettata per gli allevatori e accessibile da internet da un sito web dedicato (in seguito la Piattaforma).

La Piattaforma è progettata per supportare gli allevatori nella loro pratica quotidiana attraverso servizi innovativi (in seguito i Servizi o singolarmente il Servizio) relativi a:

Gestione degli animali (compresa il controllo del peso e il monitoraggio della salute e della riproduzione)

Gestione degli adempimenti (amministrativi, medici o legati alle attività quotidiane di allevamento)

Comunicazione con il proprietario dell'animale domestico (condivisione di informazioni e documenti relativi all'animale domestico, dichiarazione di vendita, ecc.)

La Piattaforma è uno strumento di supporto e assistenza per gli allevatori, ma non sostituisce né in alcun modo intende sostituire le competenze professionali individuali e indipendenti degli allevatori e/o l'esame, la diagnosi e il trattamento degli animali da parte di un veterinario quando necessario.