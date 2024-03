CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO





Royal Canin Italia Srl (di seguito anche semplicemente Royal Canin) con sede in Milano, Via Vezza d’Oglio 7 - 20139 Milano (MI), codice fiscale/p.iva 06822100969, fornisce una piattaforma digitale multiservizio chiamata "Vet Services" progettata per i veterinari e accessibile da internet (in seguito la Piattaforma).

La Piattaformaè progettata per supportare i veterinari nella loro pratica quotidiana attraverso servizi innovativi (meglio specificati nell'Allegato 1, in seguito i Servizi o singolarmente il Servizio) relativi a:

Nutritional Recommendation (per il catalogo dei prodotti Royal Canin)

(per il catalogo dei prodotti Royal Canin) Pet Monitoring

Knowledge for Veterinary Clinic Team (contenuti scientifici)

(contenuti scientifici) Clinic Management

La Piattaforma è uno strumento di supporto e assistenza per i veterinari, ma non sostituisce né in alcun modo intende sostituire la competenza professionale, individuale e indipendente, l’esame critico, il giudizio e la diagnosi del veterinario. Solo il veterinario ha le competenze, l'esperienza e le informazioni necessarie per prendere decisioni relative alla salute e alla cartella clinica degli animali domestici sottoposti alle proprie cure. Solo il veterinario a diretto contatto con l’animale domestico è in grado di fornire una corretta diagnosi e di consigliare i proprietari di animali domestici sul trattamento corretto da adottare, in completa indipendenza e in conformità con le regole deontologiche e gli obblighi professionali.



DEFINIZIONI



Account Admin: il Veterinario o il titolare di uno Studio Veterinario responsabile della gestione e dell’utilizzo dell'Account Vet e dell’accesso allo stesso da parte di altri membri dello studio veterinario o di collaboratori.

Account Vet: un account individuale del Veterinario che consente all'Utente di accedere alla Piattaforma e di utilizzare i Servizi dopo l'accettazione dei delle Condizioni e Termini.

Condizioni e Termini: le Condizioni Generali unitamente alle Condizioni Specifiche applicabili a ciascun Servizio.

Condizioni Generali: le presenti condizioni generali applicabili all'intera Piattaforma. Le Condizioni Generali sono destinate a disciplinare tutti i Servizi forniti nell'ambito della Piattaforma, salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni Specifiche (Allegato 1).

Condizioni Specifiche: le condizioni d'uso particolari che regolano ogni singolo Servizio (Allegato 1), che devono essere accettate dall'Utente prima del suo primo utilizzo di tale Servizio.

Contenuto dell'Utente: si intendono tutti i marchi, i loghi, il nome commerciale, la ragione sociale, i documenti, i dati e le informazioni caricati dall'Utente nella Piattaforma, compreso qualsiasi materiale scritto e, in particolare, i commenti dell'Utente e, se del caso, le prescrizioni divergenti rispetto ai risultati generati o calcolati dalla Piattaforma, tali modifiche e variazioni devono essere assunte esclusivamente sotto la responsabilità del Veterinario.

Dati Personali: qualunque informazione che si riferisce, descrive, può essere associata o potrebbe essere ragionevolmente collegata, direttamente o indirettamente, a un individuo vivente identificato o identificabile o ai familiari, che viene elaborata dall'Utente nel corso della fornitura di servizi per nostro conto ai sensi dei presenti Termini e Condizioni.

Legislazione sulla privacy: tutte le leggi e i regolamenti, di qualsiasi paese del mondo, che tutelano il diritto alla privacy delle persone, nella misura in cui tali leggi e regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali nell’ambito dei Servizi, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi sulla protezione dei dati emanate dall'Unione Europea (UE) e dagli Stati membri dell'UE, le leggi federali e statali statunitensi relative alla privacy e al trattamento dei dati.

Pet: un gatto e/o un cane, appartenente al Proprietario, visitato dal Veterinario o nello studio veterinario.

Proprietario: un proprietario di un gatto e/o di un cane che è cliente del Veterinario.

Raccomandazioni: raccomandazioni nutrizionali generate automaticamente sulla base dei dati del Pet inseriti nella Piattaforma dal Veterinario nell'ambito dei Servizi. Le raccomandazioni possono essere condivise con il proprietario del Pet mediante su iniziativa e sotto la sola responsabilità del Veterinario. Le raccomandazioni riguardano i prodotti nutrizionali Royal Canin.

Servizi: le applicazioni specifiche progettate per supportare le pratiche quotidiane del Veterinario, disponibili sulla Piattaforma e soggette alle Condizioni Specifiche e alle presenti Condizioni generali.

Studente Veterinario: uno Studente Veterinario autorizzato ad utilizzare la Piattaforma sotto la supervisione di un Veterinario esclusivamente a scopo informativo ed educativo per quanto riguarda l'alimentazione degli animali domestici, secondo le disposizioni del successivo articolo 3.

Studio Veterinario: si intende una persona giuridica o uno studio veterinario registrato sulla Piattaforma in cui uno o più veterinari, insieme ad altri membri del team veterinario, forniscono servizi veterinari.

Utente: un Veterinario che esercita nell'ambito dello studio professionale o, in casi particolari, altri membri dello studio professionale che agiscono esclusivamente per conto e sotto la stretta supervisione e responsabilità del Veterinario, l’utilizzo della Piattaforma avverrà sotto la supervisione e responsabilità dell'Account Admin. Ove applicabile, l'Utente può anche designare Studenti Vet.

Veterinario: persona fisica che esercita la professione di veterinario, registrata sulla Piattaforma.

Violazione della sicurezza dei dati: (1) qualsiasi accesso non autorizzato o acquisizione di dati che comprometta la sicurezza, la riservatezza o l'integrità dei dati personali raccolti; (2) qualsiasi divulgazione, accesso o utilizzo non autorizzato di dati personali; (3) qualsiasi accesso non autorizzato nei sistemi contenenti dati personali o l'accesso a dati ulteriori rispetto ai quali è stata concessa l’autorizzazione. La presente definizione si applica indipendentemente dal fatto che la violazione della sicurezza dei dati avvenga nei sistemi di Royal Canin o in quelli dell'Utente.





CREANDO UN ACCOUNT E UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA, L'UTENTE ACCETTA ESPRESSAMENTE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI:

Articolo 1: Accettazione delle Condizioni

L'Utente utilizzerà la Piattaforma e i Servizi sotto la sola responsabilità dell'Account Admin.

La registrazione e la navigazione sulla Piattaforma sono soggette alla piena accettazione delle Condizioni Generali da parte dell'Utente. Inoltre, ogni Servizio disponibile sulla Piattaforma è regolato da Condizioni Specifiche da leggere attentamente e accettare al primo accesso alla Piattaforma.

Le Condizioni Generali insieme alle Condizioni Specifiche costituiscono un contratto tra Royal Canin e l'Utente.

La mancata accettazione delle Condizioni Generali e delle Condizioni Specifiche non consentirà l’utilizzo da parte dell’Utente della Piattaforma.

Le Condizioni Generali e le Condizioni Specifiche saranno disponibili in qualsiasi momento sulla Piattaforma.

Articolo 2 - Registrazione sulla Piattaforma

Il presente articolo riguarda la registrazione e l'accesso alla Piattaforma per i Veterinari. Per quanto riguarda gli Studenti Veterinari, si rimanda al successivo articolo 3.

2.1 Condizioni per la registrazione dell'Utente

Ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 3, gli Utenti devono essere soggetti autorizzati che si impegnano ad utilizzare la Piattaforma per scopi strettamente professionali, rientranti tra le seguenti categorie: (a) persone fisiche, regolarmente iscritte al proprio Ordine dei Medici Veterinari, autorizzate dal competente organismo di regolamentazione professionale a praticare la medicina e la chirurgia animale su base individuale e indipendente, come definito dalle leggi, norme e regolamenti applicabili; o (b) persone giuridiche, regolarmente iscritte al proprio Ordine dei Medici Veterinari, autorizzate dal competente organismo di regolamentazione professionale a praticare la medicina e la chirurgia animale, come definito dalle leggi, norme e regolamenti applicabili.

Durante il primo accesso alla Piattaforma all'Utente verrà richiesto di creare un Account Vet o di accedere al proprio account preesistente con RCI (se presente). Per la creazione di un nuovo account, l'Utente dovrà fornire informazioni veritiere, corrette e complete sulla sua identità. L’username dell’Account Vet sarà costituito dall'indirizzo e-mail dell’Utente o da un codice cliente, o da qualsiasi altro username fornito da RCI all'Utente, l'Utente dovrà creare una nuova password.

L'Utente:

garantisce la veridicità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite a Royal Canin e sarà l'unico responsabile di eventuali errori, omissioni e aggiornamenti; si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati e le informazioni fornite quando necessario; in caso di cancellazione dal relativo Alvo e/o e inabilitazione all'esercizio della medicina veterinaria dovrà: (i) informare immediatamente Royal Canin via PEC all’indirizzo [email protected]; (ii) interrompere immediatamente l'utilizzo della Piattaforma.

Qualsiasi persona fisica che si registra per conto di una persona giuridica a cui è collegata dichiara e garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni a tal fine.

2.2 Accesso alla Piattaforma attraverso un Account Vet

Una volta accettate le Condizioni Generali, l'Utente:

può accedere alla Piattaforma tramite l'Account Vet utilizzando le credenziali, fornite da Royal Canin , le credenziali fornite sono personali e rimangono in custodia dell'Utente; deve adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la riservatezza, la sicurezza e l'uso corretto delle credenziali di accesso, al fine di evitare che vengano divulgate o utilizzate da terzi non autorizzati; rimane responsabile per l'uso da parte di qualsiasi altro soggetto delle credenziali di accesso, nonché per qualsiasi operazione effettuata tramite l'Account Vet dell'Utente. Qualsiasi connessione all'Account Vet e/o trasmissione di dati effettuata tramite l'Account Vet sarà considerata come effettuata dall’Utente. In caso di uso fraudolento delle credenziali di accesso, l'Utente si impegna a informare immediatamente e per iscritto Royal Canin .

Se il titolare dell'account è una persona giuridica, deve essere designato un Account Admin, con la possibilità di concedere l'accesso all'Account Vet agli Utenti tra i Veterinari. Si riconosce che solo le persone fisiche che possiedono i requisiti di cui al punto 2.1 possono avere accesso alla Piattaforma. In casi particolari, altri membri del team veterinario dello studio possono accedere alla Piattaforma, esclusivamente per conto e sotto la stretta supervisione e responsabilità del Veterinario.

Il titolare dell'Account Vet è pienamente responsabile per qualsiasi uso dell'Account Vet e garantisce l’uso corretto della Piattaforma e il rispetto delle Condizioni e Termini da parte dell’Utente.

2.3 Indipendenza del veterinario

RCI si impegna a salvaguardare il dovere deontologico di indipendenza intellettuale in capo ai medici veterinari.

Articolo 3: Registrazione e utilizzo della Piattaforma da parte degli Studenti Veterinari

Fatto salvo l'articolo 2, l'accesso e l'uso della Piattaforma da parte degli Studenti Veterinari è regolato esclusivamente dalle disposizioni del presente articolo.

L'accesso alla Piattaforma da parte degli Studenti Veterinari, da effettuarsi sotto la supervisione dell’Account admin.

Gli studenti veterinari possono di utilizzare la Piattaforma esclusivamente a scopo informativo ed educativo. Gli studenti veterinari non sono in alcun modo autorizzati a utilizzare la Piattaforma per fornire una diagnosi o raccomandazioni di alimentazione ai Proprietari, salvo il caso di utilizzo della Piattaforma sotto la supervisione diretta di un Veterinario come parte di un tirocinio. Il Veterinario è l'unico responsabile per ogni uso della Piattaforma da parte degli Studenti Veterinari.

RCI non può ritenersi responsabile per qualsiasi uso della Piattaforma da parte degli Studenti Vet.

Articolo 4: Servizi offerti dalla Piattaforma

4.1 Accesso e utilizzo dei Servizi

L'Utente rimane libero in ogni momento di utilizzare o non utilizzare tutti o parte dei Servizi.

La descrizione di ciascun Servizio è fornita nelle Condizioni Specifiche per quel Servizio (Allegato 1).

L'utilizzo dei Servizi è regolato dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Specifiche applicabili a ciascun Servizio,

Ogni Utente deve accettare le Condizioni Generali e le Condizioni Specifiche del Servizio prima di accedere e utilizzare il Servizio.

Qualsiasi accesso e/o utilizzo dei Servizi effettuato da un Account Vet si considera effettuato con l'autorizzazione e sotto la piena responsabilità dal titolare dell'Account Vet.

Poiché la Piattaforma è uno strumento in evoluzione, l'Utente riconosce che l'accesso e l'utilizzo dei Servizi può essere temporaneamente interrotto per motivi tecnici, in particolare a causa di aggiornamenti o manutenzione. Royal Canin non è responsabile di eventuali interruzioni dei Servizi.

4.2 Modifiche dei Servizi

I Servizi disponibili sulla Piattaforma possono essere modificati o interrotti in qualsiasi momento. Royal Canin può, a sua esclusiva discrezione, modificare i Servizi, rimuovere o sostituire alcuni Servizi o fornire nuovi Servizi. Quando un servizio viene rimosso o sostituito, Royal Canin provvede a fornire un ragionevole preavviso agli Utenti di qualsiasi rimozione / sostituzione di tutti o parte dei Servizi al fine di consentire agli utenti di prendere le misure necessarie per scaricare le loro informazioni individuali sulla Piattaforma.

Royal Canin è responsabile per qualsiasi modifica o rimozione di tutti o parte dei Servizi.

Articolo 5: Uso corretto dei servizi

L'Utente deve utilizzare i Servizi esclusivamente a scopo professionale, rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti applicabili che regolano l'esercizio della medicina veterinaria (in particolare le norme applicabili di etica professionale e di responsabilità), e in conformità con la descrizione dei Servizi forniti nelle Condizioni Specifiche.

L'Utente si impegna a utilizzare i Servizi in condizioni normali e ragionevoli e a fornire contenuti utente accurati, completi e aggiornati nella Piattaforma.

Nel caso in cui l'Utente ritenga che le raccomandazioni e/o i dati forniti dalla Piattaforma in materia di alimentazione e monitoraggio della salute dei Pet debbano essere modificati (laddove tale modifica sia possibile ai sensi delle Condizioni Speciali applicabili), l'Utente effettua gli adeguamenti sotto la sua esclusiva responsabilità, in conformità all'esame del Pet da parte del Veterinario in osservanza delle norme e dei regolamenti applicabili che regolano la pratica veterinaria.

Laddove la Piattaforma preveda la possibilità di condividere le informazioni o i dati forniti con il Proprietario (incluse le Raccomandazioni per l'alimentazione), la condivisione delle informazioni o dei dati è effettuata dall'Utente in completa indipendenza e sotto la sua esclusiva responsabilità.

Inoltre, l'Utente si impegna a non porre in essere atti o comportamenti di qualsiasi natura (in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, download, invii di messaggi, diffusione di notizie, pubblicazioni) che siano contrari alla legge italiana, che violino l'ordine pubblico, i diritti dei terzi, le norme deontologiche professionali o che compromettano l'immagine, l’onore e il decoro di Royal Canin.

Nell'utilizzare la Piattaforma, l'Utente si impegna (senza limitazioni) a:

non scaricare, caricare, diffondere o trasmettere deliberatamente qualsiasi informazione, dato che includa o costituisca un virus informatico o qualsiasi altro codice o programma informatico concepito per interrompere, distruggere, distorcere o limitare le caratteristiche di qualsiasi software, computer, servizio o strumento di comunicazione online; non scaricare, caricare, diffondere o inoltrare deliberatamente qualsiasi informazione falsa, contenuto illegale, inappropriato o improprio; non interrompere, rallentare, bloccare o alterare il normale flusso di dati scambiati attraverso la Piattaforma e i Servizi; non riprodurre, copiare, vendere, scambiare, rivendere o utilizzare a qualsiasi scopo commerciale qualsiasi parte della Piattaforma o dei Servizi.

Articolo 6: Durata e cessazione

Le Condizioni entrano in vigore a tempo indeterminato a partire dalla loro accettazione da parte dell'Utente.

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dalle Condizioni (salvo in caso di risoluzione di cui al successivo articolo 13) mediante notifica scritta, anche via e-mail, all'altra parte con un preavviso non inferire a 30 giorni.

In caso di risoluzione per qualsiasi motivo, Royal Canin interromperà l'accesso dell'Utente alla Piattaforma.

Articolo 7: Condizioni economiche

Royal Canin non addebita alcun costo all’Utente per l'utilizzo della Piattaforma. Tuttavia, alcuni Servizi esistenti o futuri possono prevedere tariffe a carico dell’Utente in conformità alle Condizioni specifiche che disciplinano tali servizi.

Articolo 8: Esclusioni di responsabilità

8.1 Responsabilità di Royal Canin

Royal Canin non sarà ritenuta responsabile e non sarà tenuta ad alcun risarcimento dei danni in caso di interruzione, indisponibilità o non corretto funzionamento della Piattaforma e/o di tutti o parte dei Servizi causati da:

motivi tecnici; difetti tecnici, compresi (ma non limitati a) congestione del traffico sulla rete Internet, guasto dei fornitori di servizi Internet, errore umano o elettrico, comportamento doloso, malfunzionamenti software o hardware e/o cause di forza maggiore.

La Piattaforma fornisce informazioni e consigli relativi, in particolare, alla nutrizione e alle condizioni di salute dei Pet attraverso i Servizi basati sulle informazioni sanitari fornite dall'Utente sulla Piattaforma. Tali informazioni e consigli sono forniti come mere raccomandazioni e non sostituiscono, in ogni caso, la competenza, il giudizio e la diagnosi indipendente e professionale del Veterinario. Royal Canin non è responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto (perdita di dati, perdita finanziaria, lucro cessante, perdita di opportunità) che l'Utente e/o i Proprietari possono subire a causa della Piattaforma e/o di qualsiasi Servizio, per qualsiasi motivo, incluso (ma non limitato a) l'accesso o l'impossibilità di accedere alla Piattaforma o al Servizio, l'uso o l'impossibilità di utilizzare la Piattaforma o qualsiasi Servizio specifico o il funzionamento o il non funzionamento di tutti o parte dei Servizi. Ciò vale in particolare per i danni che possono derivare da contenuti imprecisi e in particolare le raccomandazioni di alimentazione, errori, lentezza o interruzione nella trasmissione, perdita, scomparsa o alterazione dei dati, virus informatici, qualunque sia la loro origine, intrusioni da parte di terzi, ecc…

Royal Canin non è responsabile in alcun modo in relazione ai Contenuti dell'Utente, che sono forniti dall'Utente sotto la sua esclusiva responsabilità.

Royal Canin non controlla, non ha accesso e non è responsabile in nessun caso dei prezzi di vendita e delle promozioni applicate ai prodotti venduti ai Proprietari, incluso ma non limitato alla definizione, modifica, visualizzazione di tali prezzi e promozioni o qualsiasi informazione ad essi relativa.

8.2 Responsabilità dell'Utente

L'Utente è l'unico responsabile (a) del rispetto delle norme applicabili che regolano l'etica professionale veterinaria; (b) della decisione di registrarsi sulla Piattaforma e di utilizzare i Servizi; (c) della diagnosi e del trattamento della condizione medica e dello stato di salute dei Pet (i veterinari sono i soli in grado di esaminare fisicamente i Pet); (d) della scelta di condividere alcune informazioni o raccomandazioni fornite dalla Piattaforma nell'ambito dei Servizi con i Proprietari; (e) dell'accuratezza e dell'affidabilità dei contenuti caricati sulla Piattaforma, inclusi, ma non solo, (i) dati e informazioni relative ai Pet, le loro caratteristiche, la cartella clinica e lo stato di salute; (ii) dati e informazioni relative ai; e (iii) ove applicabile, commenti e modifiche dei dati automaticamente forniti o calcolati dalla Piattaforma come parte dei Servizi; (f) l'esecuzione dei propri contratti con i Proprietari; (g) della definizione e gestione dei prezzi di vendita e le promozioni applicate ai prodotti venduti ai Proprietari nonché alla fornitura delle informazioni relative ai prezzi praticati e alle promozioni rivolte ai Proprietari; e (h) qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito da un Proprietario o da terzi a seguito di qualsiasi informazione fornita dalla Piattaforma o dai Servizi, comprese le Raccomandazioni per l'alimentazione.

L'Utente (a) dovrà indennizzare, tenere indenne e difendere Royal Canin da qualsiasi azione, procedimento, rivendicazione, reclamo o richiesta di qualsiasi tipo da parte di qualsiasi soggetto (compresi i Proprietari) derivanti o risultanti dall'attività dell'Utente o dall'utilizzo della Piattaforma o dei Servizi; e (b) si impegna a sostenere tutti i costi, gli onorari di avvocati e periti e tutti i danni che Royal Canin potrebbe essere condannata a pagare in questo contesto da una decisione giudiziaria relativa alla formazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione di un contratto concluso tra l'Utente e un Proprietario. Rimane salvo il diritto per Royal Canin di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 9: Proprietà intellettuale

9.1 Contenuti di Royal Canin

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla Piattaforma e ai suoi Contenuti (testi, immagini, video, database, suoni, fotografie, nomi commerciali, loghi, marchi, ecc.), ad esclusione del Contenuto dell'Utente, sono e rimangono di proprietà di Royal Canin e/o dei suoi affiliati, o sono soggetti a licenze e/o autorizzazioni concesse a noi da terzi.

L'Utente è autorizzato a utilizzare la Piattaforma e i suoi contenuti solo in conformità con le Condizioni e Termini. Fatta eccezione per i contenuti specificamente destinati ad essere condivisi con i Proprietari, l'Utente non può riprodurre, mettere a disposizione del pubblico, pubblicare o modificare qualsiasi parte della Piattaforma e dei suoi contenuti senza il previo consenso scritto di Royal Canin.

9.2 Contenuti dell'utente

Nell'ambito dell'utilizzo della Piattaforma, l'Utente potrà caricare i Contenuti dell'Utente. L'Utente concede a Royal Canin e ai suoi affiliati una licenza gratuita, non esclusiva e mondiale, per tutta la durata dei relativi diritti di proprietà intellettuale, di utilizzare il Contenuto dell'Utente per qualsiasi motivo in relazione alla fornitura dei Servizi. Inoltre, Royal Canin potrà utilizzare i Contenuti dell'Utente per promuovere e pubblicizzare la Piattaforma a terzi.

L'Utente dichiara e garantisce che i Contenuti dell'Utente sono liberi da diritti di terzi, compresi eventuali diritti di proprietà intellettuale o privacy. L'Utente dovrà di conseguenza indennizzare, difendere e tenere Royal Canin indenne da qualsiasi rivendicazione o azione legale di terzi in relazione all'uso dei Contenuti dell'Utente da parte di Royal Canin.

Articolo 10: Protezione dei dati personali

10.1 Dati personali del Proprietario

L'Utente può raccogliere ed elaborare alcuni dati personali relativi ai Proprietari attraverso la Piattaforma, per garantire il monitoraggio dei Pet, la gestione della clinica e per condividere informazioni (raccomandazioni di alimentazione) con il Proprietario, come parte dei servizi.

In questo contesto, e con l'intesa che l'utente e Royal Canin possono essere considerati entrambi responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti o condivisi ai sensi delle presenti Condizioni Generali:

l'Utente e Royal Canin non agiranno in qualità di corresponsabili del trattamento; l'Utente e Royal Canin garantiranno ciascuno il pieno rispetto della legislazione sulla privacy applicabile in relazione ai propri obblighi di trattamento dei dati personali ai sensi delle presenti Condizioni Generali e della Mars Data Processing Policy (https://www.mars.com/about/policies-and-practices/data-processing); l'Utente e Royal Canin eviteranno qualsiasi azione che possa mettere l'altra parte in condizione di violare gli obblighi di protezione dei dati ai sensi della normativa sulla privacy; l'Utente e Royal Canin assisteranno ragionevolmente l'altra parte nell'ottemperare alla normativa sulla privacy, ove siano in grado di farlo; l'Utente informerà immediatamente Royal Canin nel momento in cui viene a conoscenza, o ritiene ragionevolmente, che vi sia stata una violazione della sicurezza dei dati; Nel caso in cui una delle Parti debba essere nominata "responsabile del trattamento dei dati" o incaricata del trattamento", ciò sarà concordato in anticipo. In tali circostanze, quando l'Utente viene istruito in qualità di “responsabile del trattamento dei dati”, si applicherà la Mars Data Processing Policy (https://www.mars.com/about/policies-and-practices/data-processing);

In qualità di soggetto che sta raccogliendo i dati personali dal Proprietario, l'Utente dichiara, garantisce e si impegna a ottenere i diritti, i consensi e le basi giuridiche necessarie per raccogliere e fornire dati personali a Royal Canin e/o a terzi e per consentirne l’elaborazione e l’utilizzo. L'Utente deve raccogliere il consenso del Proprietario per raccogliere e condividerne i dati personali sulla Piattaforma. In caso di inadempimento degli obblighi sopra riportati l'Utente sarà tenuto a risarcire Royal Canin degli eventuali danni subiti.

L'utente non farà alcun uso dei dati personali dei Proprietari per conto di Royal Canin e terrà indenne, difenderà e manleverà Royal Canin in caso di reclamo o azione legale di un Proprietario in relazione a qualsiasi uso dei dati personali da parte dell'Utente.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati personali dei Proprietari da parte della Piattaforma per conto dell'Utente, si farà riferimento al Contratto di trattamento dei dati disponibile sulla Piattaforma.

10.2 Dati personali dell'Utente

I dati personali dell'Utente saranno trattati in conformità alla Mars Privacy Policy (https://www.mars.com/about/policies-and-practices/data-processing) e dell’informativa rilasciata al momento della registrazione.

Articolo 11: Assicurazione

L'Utente dichiara di aver sottoscritto una polizza assicurativa, con una compagnia di assicurazione di comprovata affidabilità, per tutta la durata delle Condizioni e Termini, di una polizza assicurativa che copra i suoi rischi di responsabilità civile professionale fino a un importo di capitale sufficiente per ogni tipologia di danno (fisico, materiale, immateriale, consequenziale o meno).

Su richiesta di Royal Canin, l'Utente presenterà prova della sussistenza della suddetta copertura assicurativa.

Articolo 12: Riservatezza

L'Utente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni relative a Royal Canin e alla Piattaforma, ad eccezione delle informazioni che sono di pubblico dominio (non dovuto ad azione o colpa dell'Utente) o che sono direttamente destinate ad essere condivise con i Proprietari (es. le Raccomandazioni per l'alimentazione). L'Utente adotterà le misure necessarie per garantire il rispetto di tale obbligo da parte dello studio veterinario.

Gli obblighi di riservatezza dell'Utente si applicheranno durante l'utilizzo della Piattaforma e per un periodo di 5 anni successivo al la cessazione delle Condizioni e Termini.

Articolo 13: Modifica dei Termini

L'Utente riconosce e accetta che la Piattaforma sviluppata da Royal Canin è uno strumento innovativo e si evolverà aggiungendo, sostituendo o rimuovendo alcune funzionalità.

RCI si riserva il diritto di modificare le Condizioni Termini in qualsiasi momento.

Al primo accesso alla Piattaforma dopo la modifica delle Condizioni e Termini, l'Utente avrà la possibilità di leggere e rivedere i nuovi termini contrattuali e di (i) accettarli o (ii) rifiutarli. Se l'Utente rifiuta le Condizioni e Termini, l'accesso alla Piattaforma sarà disattivato e l'Utente non potrà più utilizzare i Servizi.

Articolo 14: Disposizioni finali

14.1: Disposizioni generali

La tolleranza da parte di Royal Canin di atti e condotte dell’Utente che siano in violazione di qualsiasi clausola contenuta nelle presenti Condizioni Generali non dovrà essere interpretata come rinunzia ai diritti spettanti a Royal Canin di far valere tali violazioni, ovvero del diritto spettante a RCI di richiedere la corretta esecuzione delle stesse in base a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali.

14.2: Indipendenza delle parti

RCI e l'Utente sono entità indipendenti, che agiscono in nome proprio e sotto la loro esclusiva responsabilità. Si precisa che l'Utente svolge la propria attività sulla Piattaforma in completa autonomia e sotto la propria responsabilità

14.3: Giurisdizione e Foro Competente

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalle leggi del paese in cui il Veterinario è abilitato all'esercizio dell’attività.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

A norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Utente previa lettura delle clausole contenute nelle Condizioni Generali, dichiara di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli seguenti: 2 (Registrazione sulla Piattaforma); 3 (Registrazione e utilizzo della Piattaforma da parte degli Studenti Veterinari); 4 (Servizi offerti dalla Piattaforma); 6 (Durata e cessazione); 8 (Esclusioni di responsabilità); 9 (Proprietà intellettuale); 11 (Assicurazione); 12(Riservatezza); 13 (Modifica dei Termini); 14.3 (Giurisdizione e Foro Competente).

ALLEGATO 1





Nutritional Recommendation: To help the veterinary team find the best nutritional recommendation link to the pet profile, provide the precise mix feeding per day

Pet Monitoring: Provide to veterinarian digital tools linked to nutrition to support the Pet follow up during a lost weight program, to monitor clinical data during chronic diseases and support health prevention through predictive algorithm

Knowledge forVeterinary Clinic team: Sharing all the science that will support the clinic team Pet knowledge through articles, e-learning, webinars, magazines (as Vet Focus).

Clinic Management: Digital services to ease products orders from Royal Canin, support individualized nutritional solution delivery and billing and any digital initiative that will help the clinic save time and provide better in clinic experience to his clients.