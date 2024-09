Regolamento Integrale

Kit per Cuccioli e Gattini in omaggio

Royal Canin Italia S.r.l., P.IVA/C.F.: 06822100969, con sede legale Via Vezza D’Oglio 7 – 20139 Milano, (in seguito RCI) intende promuove l’iniziativa promozionale rivolta ai consumatori denominata “Kit per Cuccioli e Gattini” (in seguito l’Iniziativa).



1) Area di svolgimento

Repubblica Italiana.



2) Prodotti Promozionati

Promozione valida su n. 42.000 kits per cuccioli e gattini:

-17.000 kits Kitten (incluso una bustina Kitten umido 85g), dedicati ai gattini di età inferiore di 12 mesi

-25.000 kits Puppy (12.000 Mini Puppy per cuccioli di taglia piccola dedicati ai cuccioli di età inferiore di 10 mesi, 6.500 Medium Puppy per cuccioli di taglia media dedicati ai cuccioli di età inferiore di 12 mesi), 6.500 Maxi Puppy per cuccioli di taglia grande dedicati ai cuccioli di età inferiore di 15 mesi) (incluso una bustina Mini Puppy umido 85g o una bustina Medium Puppy umido 140g o una bustina Maxi Puppy umido 140g)



3) Partecipanti

Consumatori, come definiti dal Decreto legislativo n. 206/2005, maggiorenni residenti o domiciliati in Italia, proprietari di un gatto di età inferiore a 12 mesi o un cane di taglia piccola (peso da adulto fino a 10kg) di etè inferiore a 10 mesi, un cane di taglia media (peso da adulto tra 11 e 25kg) di età inferiore a 12 mesi o un cane di taglia grande (peso da adulto tra 26 e 44kg) di età inferiore a 15 mesi.

Sono esclusi dalla partecipazione e non potranno pertanto ottenere il prodotto promozionato i consumatori che secondo il giudizio insindacabile di RCI o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino beneficiari con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. RCI o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

4) Durata dell’Iniziativa

Dal 01/10/2024 al 31/12/2024 salvo esaurimento scorte del prodotto promozionato.



5) Modalità di partecipazione

La promozione verrà pubblicizzata all’interno delle piattaforme Meta e Google. Il consumatore che intende partecipare alla presente iniziativa dovrà, entro il termine di durata dell’Iniziativa, cliccare sul messaggio pubblicitario e inserire i dati ivi richiesti nel form.



Al completamento della procedura di registrazione e richiesta del prodotto promozionato, il prodotto promozionato verrà recapitato al partecipante presso l’indirizzo indicato in fase di registrazione (all’interno del territorio della Repubblica Italiana).



Il recapito del prodotto promozionato sarà affidato alla società SamplTech e i tempi di spedizione potranno variare da 14 a 21 giorni dal completamento della procedura di registrazione.



La corrispondenza e la veridicità dei dati forniti all’atto di registrazione e tramite e-mail, sono condizioni imprescindibili di partecipazione. Ogni partecipante può registrarsi una sola volta utilizzando dati reali, che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione all’iniziativa. In qualsiasi momento RCI verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il partecipante e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere il prodotto promozionato.



Ogni partecipante potrà beneficiare della presente Iniziativa una sola volta.



6) Condizioni particolari

La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione per accedere all’area riservata che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con il gestore di rete.



Il completamento della procedura di richiesta del prodotto promozionato è esclusivamente a carico del partecipante; nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei modi e nei termini previsti nel presente regolamento, RCI non potrà essere in nessun caso essere ritenuta responsabile della mancata ricezione o consegna al partecipante del prodotto promozionato.



Il Prodotto promozionato non è sostituibile, né convertibile in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un prodotto diverso.



La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione integrale e senza riserve del presente regolamento.



Prodotti promozionati ottenuti mediante l’utilizzo di software o di e-mail temporanee o inesistenti o giudicati comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione di RCI o di terzi appositamente incaricati verranno annullati



RCI o le società incaricate dalla stessa alla gestione della Iniziativa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.



Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione alla Iniziativa saranno inviate all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione.



Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte di RCI, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.



Eventuali modifiche e/o integrazioni del regolamento non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’Iniziativa.



I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla iniziativa saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 disponibile alla consultazione al momento della registrazione all’iniziativa e successivamente nell’area personale.