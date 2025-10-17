真の健康が私たちのこだわりです
すべての犬と猫の健康とウェルビーイングこそが、私たちが行うすべての活動の推進力となっています。
知識の探求
ロイヤルカナンでは、猫や犬のニーズを深く理解することで、世界的にもっとも精密なペットのヘルス ニュートリション（真の健康をもたらす最適な栄養バランス）を作ることを可能にしています。私たちは学ぶのをやめることも、当然のこととして片づけてしまうことも決してありません。だからこそ、ロイヤルカナンは一流の科学、獣医学、行動の専門家と協力し、世界中の犬や猫のオーナーとの対話を続けています。
ペットの健康へのこだわり
ロイヤルカナンは実行するすべてのことに心血を注ぎ、世界中のペットとペットオーナーのためにより良い世界を作るため、深い情熱を持って行動します。
ペットファースト
ロイヤルカナンは常にペットのニーズを最優先します。これにより、研究の方向性を明確にできるだけでなく、すべての製品の栄養価の質を支え、犬と猫がより長く健康的な生活を送れるようにできるのです。
ひとつひとつに特別なこだわりを
ロイヤルカナンの深い知識と経験は、私たちに犬と猫の栄養ニーズの正確な理解と、彼らの真の健康を実現するために必要な栄養バランスをもたらします。このこだわりによって、キブル（粒）の形、食感、嗜好性および消化性から安全性およびトレーサビリティまで、ロイヤルカナン製品の全ての面で高いパフォーマンスを実現しています。
犬と猫を尊敬する
私たちは、犬と猫をあるがままの素晴らしい動物として尊敬しています。この尊敬は彼らの生まれつきの性質およびその固有の健康ニーズに関する深い知識から生まれました。それは私たちのビジネスとしてのふるまいを方向付けながら、製品やサービスについて私たちが行う決断の全てについて方向性を与えてくれます。
サステナビリティ
私たちのサステナビリティへの取り組みは、私たちがペット、人々、そして地球にふさわしい尊敬を示すものであることを保証します。
お問い合わせ
ペットの健康、ロイヤルカナンとその製品について、よくある質問に対する回答。