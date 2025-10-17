ロイヤルカナンでは、猫や犬のニーズを深く理解することで、世界的にもっとも精密なペットのヘルス ニュートリション（真の健康をもたらす最適な栄養バランス）を作ることを可能にしています。私たちは学ぶのをやめることも、当然のこととして片づけてしまうことも決してありません。だからこそ、ロイヤルカナンは一流の科学、獣医学、行動の専門家と協力し、世界中の犬や猫のオーナーとの対話を続けています。