Kaķēna socializācija un rotaļas
Bieži uzdotie jautājumi par kaķēna socializāciju
- Noņem bailes un bažas par jauniem piedzīvojumiem
- Liek viņiem savā jaunajā apkārtnē justies kā mājās
- Palīdz pierast pie citiem cilvēkiem, dzīvniekiem un vietām
- Māca kāda izturēšanās ir pareiza un kāda ir nepareiza
- Uztur ziņkārību un zinātkāri pieaugušo dzīvē
Socializācijas pamati
Lai kaķēnu varētu veiksmīgi socializēt un iepazīstināt ar jauniem skatiem, skaņām, cilvēkiem, vietām un smaržām, ir jāņem vērā vairākas lietas.
Cieniet mājdzīvnieka neatkarību
Kaķēns organizē savu dzīvi četrās galvenajās zonās: barošanas zona, guļamzona, higiēnas zona un rotaļu zona. Socializējot kaķēnu, ir svarīgi respektēt šīs dažādās teritorijas un kaķēna ikdienas aktivitātes.
Apbalvojiet par labu uzvedību
Tas, ka kaķēns zina, ka ir izdarījis kaut ko pareizu, ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa. Pamēģiniet izmantot gardumus, veselīgus kārumus, kas kaķēnam patīk, vai papildu apmīļošanu, kad kaķēns uzvedas pareizi. Tas viss kaķēnam būs stimuls labu uzvedību.
Sāciet agri
Jaunie kaķēni ir ātri apmācāmi, tāpēc ir ieteicams sākt šos mājdzīvniekus socializēt, tiklīdz mīlulis nokļūst jūsu mājās.
Atliciniet laiku rotaļām
Rotaļas ir atslēga kaķēna socializāciju, jo tas ļauj iepazīt apkārtni, attīstīt fiziskās spējas un veidot stipru saikni ar jums.
Piepildiet kaķēna dzīvi ar jauniem pārdzīvojumiem
Kaķēns, kas jau ļoti agrīnā vecumā ir bijis kontaktā ar dažādiem cilvēkiem, trokšņiem un piedzīvojumiem, būs daudz pārliecinātāks un patīkamāks. Viena no galvenajām lietām šeit ir nodrošināt, lai mājdzīvnieki būtu pieraduši satikties un lai viņus glāstītu un koptu jauni cilvēki.
Tā sakot, ja jūs pārāk daudz darāt, kaķēnu var pārslogot un izveidot negatīvu saistību ar cilvēku vai pieredzi. Tāpēc uzmanieties, lai jūsu kaķēns vienmēr justos drošs un pievērsiet īpašu uzmanību ķermeņa valodai.
Kā rūpēties par kaķēna garīgo un fizisko labklājību
- Būt veselīgam
- Apgūt jaunas prasmes
- Saglabāt kognitīvo modrumu
- Izpētīt savu apkārtni
- Izvairīties no aptaukošanās
- Aizsargāt sevi no veselības problēmām vēlākā dzīvē
- Izveidot spēcīgu saikni ar jums
Spēlēšanās
Kaķēnam spēlējoties, mīlulis saņem garīgu un fizisku stimulāciju un praktizē dabisku izturēšanos. Jums jācenšas spēlēties ar savu kaķēnu divas vai trīs reizes dienā — vienā reizē apmēram 15 minūtes.
Skriešanas un pakaļdzīšanās spēles
Kustīga objekta pamanīšana nekavējoties izraisa kaķēna vēlmi bēgt un dzīties pakaļ. Rotaļlietas, kas uzturēs jūsu kaķēnu kustīgu, ir šādas:
- mehāniska vai kustīga pele;
- no zīdpapīra veidota bumba uz grīdas;
- kabatas lukturītis;
- makšķerkāta veida rotaļlietas;
- piekaramā aukla.
Kāpšana
Kaķēniem patīk kāpt, tāpēc kaķu māja mājdzīvniekam ir izcils paaugstinājums, kur uzrāpties. Tālāk ir norādīti daži citi veidi, kā mudināt kaķēnu izstaipīties un kāpt.
- Spilvena novietošana uz augsta plaukta, uz kura mājdzīvnieks var nokļūt, nesavainojot sevi
- Augstas nagu asināšanas vietas
Ņemiet vērā — kaķēniem var nebūt pilnvērtīgas koordinācijas spējas, un, visticamāk, viņi nokritīs. Pirmajos mēnešos var būt nepieciešama uzraudzība.
Ēdienreižu padarīšana par aktīvu nodarbi
Kaķi medī savvaļā, un to var viegli atdarināt mājās, izvēloties spēles un rotaļlietas, kas padod nelielu barības daudzumu, kad kaķēns izpilda nepieciešamo darbību. Tas padara kaķēnu aktīvāku ēdienreižu laikā un piedāvā gan garīgu, gan fizisku stimulāciju. Varat arī paslēpt ēdienu un mudināt to atrast.
Pazīmes, ka kaķēnam ir nepieciešams vairāk fiziskas aktivitātes
Apātija
Neapmierinātība ar rotaļlietām un spēlēm
Pārmērīgs svara pieaugums
Nelabvēlīga vai agresīva uzvedība
Kaķēna apmācība
Kaķēna apmācība jāsāk pēc iespējas agrāk, lai izvairītos no nevēlamas uzvedības un palīdzētu kaķēnam izaugt par pašapzinīgu un pašdisciplinētu pieaugušo kaķi.
