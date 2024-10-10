Sagatavošanās

Kaķēna socializācija un rotaļas

Socializēšanās jāsāk pēc iespējas agrāk, lai izvairītos no nevēlamas uzvedības un palīdzētu kaķēnam izaugt par pašapzinīgu un pašdisciplinētu pieaugušo kaķi. Uzziniet, kā un kāpēc vajag socializēt kaķēnu.

Bieži uzdotie jautājumi par kaķēna socializāciju

Lai gan nereti tiek uzskatīts, ka kaķēni ir neatkarīgi, ir svarīgi šī mājdzīvnieka uzvedību virzīt jau dzīves sākuma posmā, ieviešot vienkāršus noteikumus un attīstot sabiedriskus ieradumus. Piedāvājam dažus no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par socializāciju un padomus par to, kā uzsākt šo procesu.

Kitten sitting indoors with a little girl

Socializācijas pamati

Lai kaķēnu varētu veiksmīgi socializēt un iepazīstināt ar jauniem skatiem, skaņām, cilvēkiem, vietām un smaržām, ir jāņem vērā vairākas lietas.

1/5

Cieniet mājdzīvnieka neatkarību

Kaķēns organizē savu dzīvi četrās galvenajās zonās: barošanas zona, guļamzona, higiēnas zona un rotaļu zona. Socializējot kaķēnu, ir svarīgi respektēt šīs dažādās teritorijas un kaķēna ikdienas aktivitātes.

Ginger kitten playing with a toy on a white rug
2/5

Apbalvojiet par labu uzvedību

Tas, ka kaķēns zina, ka ir izdarījis kaut ko pareizu, ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa. Pamēģiniet izmantot gardumus, veselīgus kārumus, kas kaķēnam patīk, vai papildu apmīļošanu, kad kaķēns uzvedas pareizi. Tas viss kaķēnam būs stimuls labu uzvedību.

Sacred Birman kitten being held by its owner
3/5

Sāciet agri

Jaunie kaķēni ir ātri apmācāmi, tāpēc ir ieteicams sākt šos mājdzīvniekus socializēt, tiklīdz mīlulis nokļūst jūsu mājās.

Tabby kitten indoors interacting with its owner
4/5

Atliciniet laiku rotaļām

Rotaļas ir atslēga kaķēna socializāciju, jo tas ļauj iepazīt apkārtni, attīstīt fiziskās spējas un veidot stipru saikni ar jums.

Grey and white kitten playing with a ball indoors next to a window
5/5

Piepildiet kaķēna dzīvi ar jauniem pārdzīvojumiem

Kaķēns, kas jau ļoti agrīnā vecumā ir bijis kontaktā ar dažādiem cilvēkiem, trokšņiem un piedzīvojumiem, būs daudz pārliecinātāks un patīkamāks. Viena no galvenajām lietām šeit ir nodrošināt, lai mājdzīvnieki būtu pieraduši satikties un lai viņus glāstītu un koptu jauni cilvēki.

Tā sakot, ja jūs pārāk daudz darāt, kaķēnu var pārslogot un izveidot negatīvu saistību ar cilvēku vai pieredzi. Tāpēc uzmanieties, lai jūsu kaķēns vienmēr justos drošs un pievērsiet īpašu uzmanību ķermeņa valodai.

A ginger and a black and white kitten standing on a step outdoors
Tabby kitten playing in a kitchen with a ribbon on string

Kā rūpēties par kaķēna garīgo un fizisko labklājību

Garīgie un fiziskie vingrinājumi ir svarīgi kaķēna agrīnajai attīstībai un ilgtermiņa veselībai. Tādēļ ikdienas vingrinājumi, rotaļas un stimulēšana ir vitāli svarīga. Ja kaķēns ir aktīvs, tas palīdz:
  • Būt veselīgam
  • Apgūt jaunas prasmes
  • Saglabāt kognitīvo modrumu
  • Izpētīt savu apkārtni
  • Izvairīties no aptaukošanās
  • Aizsargāt sevi no veselības problēmām vēlākā dzīvē
  • Izveidot spēcīgu saikni ar jums

1/4

Spēlēšanās

Kaķēnam spēlējoties, mīlulis saņem garīgu un fizisku stimulāciju un praktizē dabisku izturēšanos. Jums jācenšas spēlēties ar savu kaķēnu divas vai trīs reizes dienā — vienā reizē apmēram 15 minūtes.

Tabby kittens playing together on a grey sofa
2/4

Skriešanas un pakaļdzīšanās spēles

Kustīga objekta pamanīšana nekavējoties izraisa kaķēna vēlmi bēgt un dzīties pakaļ. Rotaļlietas, kas uzturēs jūsu kaķēnu kustīgu, ir šādas:

  • mehāniska vai kustīga pele;
  • no zīdpapīra veidota bumba uz grīdas;
  • kabatas lukturītis;
  • makšķerkāta veida rotaļlietas;
  • piekaramā aukla.
Siamese kitten playing indoors with a red ball
3/4

Kāpšana

Kaķēniem patīk kāpt, tāpēc kaķu māja mājdzīvniekam ir izcils paaugstinājums, kur uzrāpties. Tālāk ir norādīti daži citi veidi, kā mudināt kaķēnu izstaipīties un kāpt.

  • Spilvena novietošana uz augsta plaukta, uz kura mājdzīvnieks var nokļūt, nesavainojot sevi
  • Augstas nagu asināšanas vietas

Ņemiet vērā — kaķēniem var nebūt pilnvērtīgas koordinācijas spējas, un, visticamāk, viņi nokritīs. Pirmajos mēnešos var būt nepieciešama uzraudzība.

British Shorthair kitten standing on a cat tree next to a window
4/4

Ēdienreižu padarīšana par aktīvu nodarbi

Kaķi medī savvaļā, un to var viegli atdarināt mājās, izvēloties spēles un rotaļlietas, kas padod nelielu barības daudzumu, kad kaķēns izpilda nepieciešamo darbību. Tas padara kaķēnu aktīvāku ēdienreižu laikā un piedāvā gan garīgu, gan fizisku stimulāciju. Varat arī paslēpt ēdienu un mudināt to atrast.

Black and white kitten standing inside playing with a ball

Pazīmes, ka kaķēnam ir nepieciešams vairāk fiziskas aktivitātes

Ja vēlaties uzzināt, vai kaķēnam ir vairāk jāveic fiziskas aktivitātes, ir jāvēro dažas pazīmes:

Apātija

Neapmierinātība ar rotaļlietām un spēlēm

Pārmērīgs svara pieaugums

Nelabvēlīga vai agresīva uzvedība

Maine coon kitten black and white

Kaķēna apmācība

Kaķēna apmācība jāsāk pēc iespējas agrāk, lai izvairītos no nevēlamas uzvedības un palīdzētu kaķēnam izaugt par pašapzinīgu un pašdisciplinētu pieaugušo kaķi.

Kaķēna apmācība
