Rūpēšanās par kaķēna veselību
Septiņi padomi, kā uzturēt kaķēna veselību
1. Iemācieties lasīt kaķēna ķermeņa valodu, lai zinātu, kad kaķēns jūtas slikti. Ja jūtat, ka kaut kas nav kārtībā, jautājiet veterinārārstam.
2. Pie speciālista noskaidrojiet, vai kaķēns saņem pareizu, labi sabalansētu kaķēna uzturu.
3. Kaķēniem daudz jāguļ, tāpēc gādājiet, lai kaķēniem būtu ērta, klusa vieta atpūtai.
4. Nekad nemodiniet kaķēnu gulēšanas laikā
5. Arī kaķēnam ir jāvingro un jābauda sabiedrība, tāpēc veltiet laiku kopīgām rotaļām.
6. Palīdziet radīt kaķēnā uzticēšanos, nodrošinot, ka jūsu mīlulis nonāk saskarsmē ar dažādiem cilvēkiem.
7. Vienmēr ievērojiet veterinārārsta ieteikto vakcinācijas grafiku.
Veidojiet kaķēna imunitāti ar pielāgotu uzturu
Kaķēna ilgtermiņa veselībai un labsajūtai ir vitāli svarīgi, lai pirmajos dzīves mēnešos izveidotos spēcīga imūnsistēma. Mūsu formulas ir zinātniski izstrādātas, lai atbalstītu veselīgu augšanu ilgtermiņā.
Kaķēna pirmais veterinārārsta apmeklējums
Ir svarīgi doties ar kaķēnu vizītē pie veterinārārsta drīz pēc tam, kad mīlulis ir ieradies mājās. Veterinārārsts veiks vairākas svarīgas pārbaudes un terapijas, piemēram, vakcināciju un attārpošanu. Šī ir lieliska iespēja uzzināt par kaķēna veselības stāvokli un iegūt padomus, kā rūpēties par savu mīluli.
Kaķēna vakcinācija
Vakcinācijas ir svarīgas, lai stiprinātu kaķēna dabiskās aizsargspējas un pasargātu mājdzīvnieku no dažādām lipīgām, reizēm letālām slimībām.
Ieteicamās kaķēnu vakcinācijas aizsargā pret slimībām, tostarp šādām:
- Kaķu leikēmija – novājina imūnsistēmu un krasi palielina neaizsargātību pret infekcijām.
- Kaķu kalicivīruss (FCV) – ļoti lipīga slimība, kas ir galvenā elpceļu infekciju izraisītāja. Šo slimību pārnes, tieši saskaroties ar inficēto kaķu acīm vai degunu vai saskaroties ar inficētiem priekšmetiem, piemēram, bļodām vai rotaļlietām.
- Kaķu panleikopēnijas vīruss (FPV) – bieži vien letāla vīrusu slimība, kas izraisa vemšanu. Kaķis var piedzīvot arī caureju, taču tas ne vienmēr notiek.
- Kaķu herpes vīruss (FHV-1) – galvenais acu slimības izraisītājs.
- Trakumsērgas vīruss (RV) – tiek pārnests ar inficēta dzīvnieka siekalām. Inficēšanās var notikt ar trakumsērgu inficētā dzīvnieka koduma rezultātā.
Ir arī citas vakcinācijas, kas kaķēnam varētu būt nepieciešamas. Veterinārārsts varētu ieteikt labāko variantu.
Lai nodrošinātu kaķēna veselību un labklājību augšanas procesā, ir ļoti svarīgi, lai kaķēnam tiktu veiktas pareizās vakcinācijas pareizajā vecumā. Veterinārārsts varēs novērtēt riskus, ar kuriem kaķēns saskaras, un izveidot detalizētu kaķēna vakcinācijas grafiku atbilstoši mājdzīvnieka īpašībām un vajadzībām.
Pirmajai vakcinācijai ideālais kaķēna vecums ir laikā no sešām līdz deviņām nedēļām. Sazinieties ar kaķēna iepriekšējo īpašnieku, lai uzzinātu, vai līdz brīdim, kad pieņēmāt kaķēnu, mājdzīvniekam jau bija veikta pirmā vakcinācija.
Kaķēna vakcinācija būs visefektīvākā, ja noteiktā laikā tiks veikta revakcinācija. Lai saglabātu kaķa imunitāti pieaugušā vecumā, vakcinācijas ir jāatkārto reizi 1-3 gados, atkarībā no individuālajiem apstākļiem un vakcīnas veida.
Kaķēnam pēc vakcinācijas var būt kādi no šiem bieži sastopamajiem simptomiem:
- Viegls drudzis.
- Mazāka interese par barību vai aktivitāti.
- Diskomforts vai pietūkums vakcinācijas vietā.
- Vieglas šķavas vai klepus.
Ja šie simptomi ilgst vairāk nekā divas dienas, ir svarīgi sazināties ar veterinārārstu.
Nekavējoties ar veterinārārstu ir jāsazinās arī tad, ja kaķēnam ir mazāk izplatītas blakusparādības. Tās var būt šādas:
- Vemšana vai diareja.
- Niezoša āda.
- Pietūkums ap seju, kaklu un muti.
- Apgrūtināta elpošana vai stiprs klepus.
Kaķēnu attārpošana un sterilizācija
Tārpu profilakse kaķēniem
Tā kā kaķēna imūnsistēma joprojām attīstās, kaķēnam dabūt tārpus ir vieglāk, nekā pieaugušiem kaķiem. Tārpi ir iekšējie parazīti, un parasti kaķēniem un kaķiem ir sastopami divu veidu parazīti:
- Apaļtārpi slēpjas kaķēna tievajā zarnā un veido kamolus, kas var radīt obstrukcijas.
- Lenteņi – piestiprinās pie zarnu sienām un izraisa uzpūšanos, caureju un dažkārt arī kaķēna kažoka bojājumus.
Kādi ir simptomi, kas liecina par tārpiem?
Attārpošana kaķēniem
Vai mans kaķēns ir jāsterilizē?
Sterilizācija kaķenēm tiek saukta par sterilizēšanu, bet runčiem to sauc par kastrēšanu – abas operācijas novērš kaķa vairošanos, pārtraucot olšūnu vai spermas ražošanu. Tas nozīmē, ka kaķim jāveic neliela operācija, ko veterinārārsts veic pilnīgas anestēzijas apstākļos.
Papildu ieguvumi no kaķēna sterilizācijas vai kastrēšanas
Papildus nevēlamu metienu novēršanai, kaķēna sterilizācija nodrošina arī vairākus citus veselības un uzvedības ieguvumus. Piemēram, kaķenīte pārstās izdalīt dzimumhormonus, kas piesaista ruņčus, un meklēšanās simptomi samazinās vai izzūd. Jūsu kaķim arī būs mazāk vajadzības klaiņot vai cīnīties.
Dažas kastrācijas un sterilizācijas veselības priekšrocības
Pēc sterilizācijas sieviešu kārtas dzīvniekiem ir mazāks piena dziedzeru audzēju, olnīcu un dzemdes infekciju, kā arī tārpu invāzijas risks. Kastrācija arī samazinās sēklinieku vēža risku vīriešu kārtas dzīvniekiem. Pie citām priekšrocībām pieder arī seksuāli transmisīvo slimību profilakse, mazāk spēcīgi smaržojošs urīns un mazāk iezīmēšanas.
Ieteicamais vecums kaķēna kastrēšanai vai sterilizēšanai
Optimālais vecums kaķēna sterilizācijai ir apmēram no sešiem līdz septiņiem mēnešiem, kad iestājas dzimumbriedums. Jūsu veterinārārsts varēs sniegt norādījumus, kas īpaši attiecas uz jūsu kaķēnu.
Pēc kaķēna kastrēšanas/sterilizācijas mīlulis parasti vieglāk pieņemas svarā, jo apetīte palielinās, bet aktivitātes samazinās. Lai kaķēns neiegūtu lieko svaru un ar to saistītās veselības problēmas, ir svarīgi pielāgot uzturu — veterinārārsts arī var dot padomus.
Slimības simptomu pamanīšana
Zināšanas par to, ar kādām veselības problēmām varētu saskarties kaķēns, kā arī par šo problēmu agrīnajām pazīmēm, var palīdzēt gūt pārliecību un labāk rūpēties par kaķēnu.
Pareizs uzturs var palīdzēt kaķēnam uzturēt labu veselību
Viens no vissvarīgākajām ietekmējošiem faktoriem uz kaķēna veselību ir uzturs. Kaķēniem un kaķiem dažādos vecumos ir dažādas uztura vajadzības. Tāpēc kaķēna barošanai ar vecumam un individuālajām vajadzībām atbilstošajām uzturvielām ir milzīga nozīme, nodrošinot kaulu izturību, ādas un apmatojuma veselību, gremošanas komfortu un daudz ko citu.
Kaķēna vecumam atbilstoša barošana
Aptuveni četru līdz astoņu nedēļu laikā kaķēni ir gatavi pāriet no diētas, kas paredzēta tikai pienam, un kaķēnus var atšķirt. Lai kaķēnu pieradinātu pie jaunās barības struktūras, sauso barību var sajaukt ar ūdeni un/vai veidot maisījumu ar attiecību 1:3. Tomēr kaķēniem joprojām ir nenobriedusi gremošanas sistēma, tāpēc nepieciešams viegli sagremojams barība, kas atbilst specifiskajām uztura vajadzībām šajā attīstības posmā.
Kaķēns joprojām nespēs sagremot dažas uzturvielas, tāpēc būs nepieciešama barība, kas pielāgota gremošanas sistēmas attīstības stadijai. Tādējādi tiks nodrošināts, ka mīlulis saņem uzturvielas un enerģiju, kas nepieciešama augšanai, attīstībai un veselībai.
Kaķēna gremošanas sistēma un imūnsistēma paliek spēcīgākas, bet joprojām ir trauslas. Lai arī kaķēna augšanas temps un vajadzība pēc enerģijas sāk palēnināties, jūsu mīlulim joprojām ir nepieciešama barība, kas ir īpaši paredzēta kaķēnu attīstībai.
Pilnu pieaugušā ķermeņa masu sasniedzot aptuveni 12 mēnešu vecumā, kaķēnam būs jāsāk ēst pieaugušu kaķu barība pieaugušo porcijās. Specifiskās uztura vajadzības būs atkarīgas no dzīvnieka lieluma un citiem faktoriem, piemēram, no aktivitātes līmeņa un no tā, vai dzīvnieks ir sterilizēts. Ir vērts konsultēties ar veterinārārstu, lai nodrošinātu, ka jūs pieaugušo barību kaķim sākat dot pareizajā laikā.
