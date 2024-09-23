Sagatavošanās

Rūpēšanās par kaķēna veselību

Kaķēna dzīves pirmie mēneši ir neticamas izaugsmes un attīstības laiks. Rūpējoties par mājdzīvnieka veselību šajā svarīgajā posmā, jūs kopā izveidosiet pamatus veselīgai nākotnei.

Septiņi padomi, kā uzturēt kaķēna veselību

Ir daudz vienkāršu veidu, kā rūpēties par mīluļa veselību un laimi. Tālāk ir sniegti daži populārākie Royal Canin veterinārārstu un ēdināšanas speciālistu padomi.

1. Iemācieties lasīt kaķēna ķermeņa valodu, lai zinātu, kad kaķēns jūtas slikti. Ja jūtat, ka kaut kas nav kārtībā, jautājiet veterinārārstam.

2. Pie speciālista noskaidrojiet, vai kaķēns saņem pareizu, labi sabalansētu kaķēna uzturu.

3. Kaķēniem daudz jāguļ, tāpēc gādājiet, lai kaķēniem būtu ērta, klusa vieta atpūtai.

4. Nekad nemodiniet kaķēnu gulēšanas laikā

5. Arī kaķēnam ir jāvingro un jābauda sabiedrība, tāpēc veltiet laiku kopīgām rotaļām.

6. Palīdziet radīt kaķēnā uzticēšanos, nodrošinot, ka jūsu mīlulis nonāk saskarsmē ar dažādiem cilvēkiem.

7. Vienmēr ievērojiet veterinārārsta ieteikto vakcinācijas grafiku.

Veidojiet kaķēna imunitāti ar pielāgotu uzturu

Kaķēna ilgtermiņa veselībai un labsajūtai ir vitāli svarīgi, lai pirmajos dzīves mēnešos izveidotos spēcīga imūnsistēma. Mūsu formulas ir zinātniski izstrādātas, lai atbalstītu veselīgu augšanu ilgtermiņā.

Kaķēna pirmais veterinārārsta apmeklējums

Ir svarīgi doties ar kaķēnu vizītē pie veterinārārsta drīz pēc tam, kad mīlulis ir ieradies mājās. Veterinārārsts veiks vairākas svarīgas pārbaudes un terapijas, piemēram, vakcināciju un attārpošanu. Šī ir lieliska iespēja uzzināt par kaķēna veselības stāvokli un iegūt padomus, kā rūpēties par savu mīluli.

Pirmais veterinārārsta apmeklējums

Kaķēna vakcinācija

Kaķēnu attārpošana un sterilizācija

Tārpu profilakse kaķēniem

Tā kā kaķēna imūnsistēma joprojām attīstās, kaķēnam dabūt tārpus ir vieglāk, nekā pieaugušiem kaķiem. Tārpi ir iekšējie parazīti, un parasti kaķēniem un kaķiem ir sastopami divu veidu parazīti:

  • Apaļtārpi slēpjas kaķēna tievajā zarnā un veido kamolus, kas var radīt obstrukcijas.
  • Lenteņi – piestiprinās pie zarnu sienām un izraisa uzpūšanos, caureju un dažkārt arī kaķēna kažoka bojājumus.
ginger-kitten-outdoors-walking-through-

Kādi ir simptomi, kas liecina par tārpiem?

Ir vairāki simptomi, kas var liecināt, ka kaķēnam ir tārpi, tostarp šādi: slimība, caureja, uzpūsts vēders, svara zudums, slikta kažoka kvalitāte, vājums, enerģijas zudums, sāpošs dibens, vemšana un asinis izkārnījumos. Ja kaķēnam ir plaušu tārpi, mājdzīvniekam var rasties arī klepus, sēkšana, elpas trūkums.
kitten-sleeping-on-a-grey-carpet

Attārpošana kaķēniem

Kaķēna sākotnējās vakcinācijas programmas laikā kaķēnam ir regulāri jāsaņem attārpošana. Veterinārārsts var arī ieteikt notiekošo attārpošanas terapiju, pamatojoties uz attiecīgā kaķa dzīvesveidu, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai kaķis iziet ārpus mājas un vai nonāk saskarē ar citiem kaķiem.
Vai mans kaķēns ir jāsterilizē?

Sterilizācija kaķenēm tiek saukta par sterilizēšanu, bet runčiem to sauc par kastrēšanu – abas operācijas novērš kaķa vairošanos, pārtraucot olšūnu vai spermas ražošanu. Tas nozīmē, ka kaķim jāveic neliela operācija, ko veterinārārsts veic pilnīgas anestēzijas apstākļos.

Papildu ieguvumi no kaķēna sterilizācijas vai kastrēšanas

Papildus nevēlamu metienu novēršanai, kaķēna sterilizācija nodrošina arī vairākus citus veselības un uzvedības ieguvumus. Piemēram, kaķenīte pārstās izdalīt dzimumhormonus, kas piesaista ruņčus, un meklēšanās simptomi samazinās vai izzūd. Jūsu kaķim arī būs mazāk vajadzības klaiņot vai cīnīties.

Dažas kastrācijas un sterilizācijas veselības priekšrocības

Pēc sterilizācijas sieviešu kārtas dzīvniekiem ir mazāks piena dziedzeru audzēju, olnīcu un dzemdes infekciju, kā arī tārpu invāzijas risks. Kastrācija arī samazinās sēklinieku vēža risku vīriešu kārtas dzīvniekiem. Pie citām priekšrocībām pieder arī seksuāli transmisīvo slimību profilakse, mazāk spēcīgi smaržojošs urīns un mazāk iezīmēšanas.

Ieteicamais vecums kaķēna kastrēšanai vai sterilizēšanai

Optimālais vecums kaķēna sterilizācijai ir apmēram no sešiem līdz septiņiem mēnešiem, kad iestājas dzimumbriedums. Jūsu veterinārārsts varēs sniegt norādījumus, kas īpaši attiecas uz jūsu kaķēnu.

Pēc kaķēna kastrēšanas/sterilizācijas mīlulis parasti vieglāk pieņemas svarā, jo apetīte palielinās, bet aktivitātes samazinās. Lai kaķēns neiegūtu lieko svaru un ar to saistītās veselības problēmas, ir svarīgi pielāgot uzturu — veterinārārsts arī var dot padomus.

kitten-lying-down-under-a-grey-blanket

Slimības simptomu pamanīšana

Zināšanas par to, ar kādām veselības problēmām varētu saskarties kaķēns, kā arī par šo problēmu agrīnajām pazīmēm, var palīdzēt gūt pārliecību un labāk rūpēties par kaķēnu.

Pareizs uzturs var palīdzēt kaķēnam uzturēt labu veselību

Viens no vissvarīgākajām ietekmējošiem faktoriem uz kaķēna veselību ir uzturs. Kaķēniem un kaķiem dažādos vecumos ir dažādas uztura vajadzības. Tāpēc kaķēna barošanai ar vecumam un individuālajām vajadzībām atbilstošajām uzturvielām ir milzīga nozīme, nodrošinot kaulu izturību, ādas un apmatojuma veselību, gremošanas komfortu un daudz ko citu.

Kaķēna barošana

Iegūstiet padziļinātu izpratni par kaķēna uztura vajadzībām un to, kā nodrošināt veselīgus ēšanas paradumus.

Pielāgota barošana kaķēniem

Barošana, kas ir pielāgota kaķēna īpašajām vajadzībām – atkarībā no vecuma, šķirnes un dzīvesveida.

