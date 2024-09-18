Kaķēnu kopšanas pamati
Kāpēc kaķēns ir jākopj?
Kā sukāt kaķēnu
Atbilstošais ķemmēšanas biežums un nepieciešamie instrumenti būs atkarīgi no apmatojuma veida.
Īpaša uzmanība jāpievērš zonām aiz ausīm, kā arī zem zoda un ķepām. Šīs ir vietas, kur savēlumi ir visbiežākie un, kad tie ir izveidojušies, tos ir grūti atšķetināt
Īss apmatojums
Vidēja garuma un garš apmatojums
Vidēja garuma apmatojumam pietiek ar vienu vai divām ķemmēšanas reizēm nedēļā, savukārt gara apmatojuma kaķēni var būt jāķemmē katru dienu. Parasta suka vai lielu saru metāla ķemme ir vislabāk piemērota netīrumu un gružu izņemšanai no šādiem apmatojumu veidiem. Ar ķemmēm ir jārīkojas īpaši uzmanīgi, jo tās iekļūst kažokā dziļāk nekā sukas. Tas nozīmē, ka pastāv lielāks ādas kairināšanas risks.
Izsmidzināmi kondicionieri var palīdzēt novērst savēlumu veidošanos šķirnēm ar biezu apmatojumu, piemēram, Norvēģijas meža kaķim vai meinkūnam.
Kaķēna vannošana
Kaķēna mazgāšana
- Iesākumā samitriniet kaķēnu ar sūkli, uzslavējot tāpat kā parasti. Ja reakcija nav laba, pārtrauciet un pēc dažām dienām mēģiniet vēlreiz, līdz kaķēns pierod pie šī procesa
- Kad kaķēns ir gatavs, piepildiet vannu ar remdenu, samērā seklu ūdeni – tam būtu jāsasniedz stāvoša kaķēna plecus
- Mierīgi un saudzīgi iepazīstiniet savu kaķēnu ar ūdeni. Kaķi ļoti jutīgs izklausās skaļi trokšņi un pēkšņas kustības, un visi traucējumi varētu viņus nobiedēt
- Ļaujiet kaķēnam iekārtoties ūdenī, atkal nomieriniet un uzslavējiet par uzvedību
- Saudzīgi samitriniet kaķēnu, izvairoties no acu un ausu zonas. Ierīvējiet šampūnu kažokā, pievēršot pastiprinātu uzmanību astei, krūtīm un kājām
- Noskalojiet visu šampūnu, uzlejot ūdeni kaķēna mugurai. Ja skalojat kaķa galvu, labāk lietot mitru sūkli vai roku, uzmanoties rajonā ap acīm
Kā žāvēt kaķēna apmatojumu
Tiklīdz kaķēns ir nomazgāts, izņemiet mīluli no vannas un ietiniet tīrā un siltā dvielī. Maigi paplikšķiniet mīluli, sākot ar vēderu un virzoties pāri mugurai, astei un galvai.
Ja vēlaties izmantot fēnu, ir svarīgi nežāvēt ar pārāk aukstu vai karstu gaisu un troksnis nedrīkst izbiedēt kaķēnu. Nekad nežāvējiet kaķēna galvu ar fēnu. Tā vietā maigi masējiet šo vietu ar sausu dvieli.
Kaķēna ausu tīrīšana
Ieteicams regulāri pārbaudīt, vai kaķēna ausis nav nosprostotas, tajās nav svešķermeņu, tās nav apsārtušas, niezošas, savainotas vai saskrāpētas un ar neparastu smaku.
Ja kaķēna ausis ir jātīra mājas apstākļos, veterinārārsts var iedot speciālu risinājumu, ko izmantot. Uzmanīgi iepiliniet dažus pilienus kaķēna auss kanālā, pēc tam ļoti saudzīgi masējiet auss pamatni. Visbeidzot, izņemiet visus atlikumus ar tīru vati. Ja kādreiz neesat pārliecināts par kaķēna ausu veselība, sazinieties ar veterinārārstu, lai iegūtu papildu norādījumus.
Kā griezt kaķēna nagus
Kaķēni bieži izmanto savus nagus, lai iezīmētu savu teritoriju. Lai izvairītos no saskrāpēšanas, neietekmējot kaķēna dabisko uzvedību, dažreiz ieteicams kaķēnam apgriezt nagus. Ja tas tiek izdarīts pareizi, tas ir pilnīgi nesāpīgs jūsu kaķēns.
Sāciet, izvēloties ērtu vietu, kur sēdēt ar savu kaķēnu klēpī. Uzmanīgi turiet kaķēna ķepas un apgrieziet nagus ar giljotīnas tipa knaiblēm. Nogrieziet naga balto galu, negriežot tuvu jutīgajai naga pamatnes daļai. Veicot griešanu pārāk tuvu jūtīgajai vietai, jūs riskējat izraisīt kaķēnam stresu un asiņošanu. Ja jums nav skaidrs, kad apgriezt kaķa nagus, vai vēlaties noskatīties demonstrāciju, jautājiet savam veterinārārstam.
Rūpes par kaķēna zobiem
Ir svarīgi uzturēt kaķēna mutes dobuma higiēnu, jo zobakmens un iekaisumi var izraisīt zobu izkrišanu, smaganu iekaisumus un sliktu elpu. Kaķēna zobus var sākt uzmanīgi tīrīt, tiklīdz lielākā daļa piena zobu ir izauguši. Kaķu pastāvīgie zobi sāk parādīties četru mēnešu vecumā.
Ja jums ir kādas bažas par kaķēna zobu stāvokli, tad jautājiet veterinārārstam.