Parunāsim par miniatūriem šnauceriem
Standarta šnaucera jautrība, enerģija un bagātīgais sejas apmatojums mazs, bet enerģiskā ķermenī. Miniatūrā šnaucera pinkainā bārda un ūsas, pārliektas uzacis un nokarenās ausis līdzās sabiedriskumam, pielāgošanās spējai un inteliģencei ir starp šī dzīvnieka noteicošajām iezīmēm. Miniatūro šnauceru mazais augums nozīmē, ka viņi var būt apmierināti pilsētas suņi, ja vien viņi regulāri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Šī ģimenei draudzīgā šķirne var dzīvot gandrīz jebkur — ja vien esat tur.
Oficiālais nosaukums: Miniatūrais šnaucers
Citi nosaukumi: Sākotnēji pazīstams kā asspalvainais pundurpinčers
Izcelsme: Vācija
Siekalošanās tendences1 out of 5
Apmatojuma izkrišanas līmenis2 out of 5
Enerģijas līmenis*3 out of 5
Saderība ar citiem mājdzīvniekiem3 out of 5
Silts laiks?3 out of 5
Piemērots dzīvošanai dzīvoklī?4 out of 5
Ģimenes mīlulis?*4 out of 5
Vai var palikt vienatnē?*3 out of 5
|Runcis/vīriešu kārtas suns
|Sieviešu kārtas
|Augstums
|Augstums
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|Svars
|Svars
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|Pieaugušā vecums
|10 mēneši–8 gadi
|Brieduma gadi
|Seniora vecums
|8–12 gadi
|No 12 gadiem
|Mazuļa vecums
|No dzimšanas līdz 2 mēnešu vecumam
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Iepazīstieties ar miniatūro šnauceru
Viss, kas jums jāzina par šo šķirni
Skumjas uzacis un kupla bārda piešķir miniatūrajam šnaucerim izcila veca džentlmeņa izskatu pat jaunībā — viņiem tikai pietrūkst zīda vestes un kabatas pulksteņa. Mazākajam šnauceru saimes loceklim ir līdzīgas raksturiezīmes un biezs kažoks ar standarta un milzu šnaucera variantiem. Bet miniatūro šnauceru kontrolējamais augums un izmanīgā daba, pielāgošanās spējas un spēja saprasties ar citiem dzīvniekiem un bērniem, protams, pēc tam, kad viņi ir apmācīti, ir padarījuši tos par vēl populārāku izvēli un ģimenēs iecienītu šķirni.
Šis druknais mazais suns radās Vācijā 19. gadsimta beigās, kad standarta šnauceri tika krustoti ar citām, mazākām šķirnēm. Miniatūrie šnauceri ir gudri, moži un sabiedriski — un viņi ir lieliski sargsuņi. Jā, jūs to izlasījāt pareizi. Viņu tendencei riet, ko var labot ar agrīnu apmācību, var būt savas priekšrocības.
Miniatūrie šnauceri ir jāved ārā regulārām fiziskajām aktivitātēm. Rotaļīgie un pēc būtības sīkstie, labā nozīmē, mājdzīvnieki ar prieku rotaļājas un apgūst trikus.
Suņu bagātīgais kažoks var būt melns, balts, melns un sudraba vai sāls un pipari. Lai uzturētu labu formu, miniatūrajiem šnauceriem regulāri jādodas pie profesionāla grūmera, kā arī mājās apstākļos regulāri jātīra zobi — ideāls attaisnojums glāstīšanai.
2 fakti par miniatūro šnauceru
1. Medību instinkts
Miniatūrie šnauceri sākotnēji tika audzēti kā fermeru suņi, lai ķertu žurkas un citus kaitēkļus. Ja tuvumā ir mazāki dzīvnieki, ieteicams (īpaši mazākiem dzīvniekiem) turēt tos uz vadībā!
2. Popularitātes konkurss
Ššš... nesakiet pārējiem, bet miniatūrie šnauceri ir populārākais šnauceru saimes pārstāvis. Varbūt tas ir, pateicoties krāsainajiem kažokiem vai vieglāk kontrolējamajam augumam, bet miniatūrais šnaucers ir vismīļākā no trim šķirnēm saskaņā ar Amerikas suņu audzētāju kluba jaunāko reitingu.
Šķirnes vēsture
Miniatūrā šnaucera garās ūsas un bārdainais izskats ar kvadrātveida žokli ir tāds pats kā priekštecim — standarta šnaucerim. Visai šnauceru saimei tieši bārdainais purns piešķir šķirnei nosaukumu no vācu valodas “Schnauze”. Standarta auguma dzīvnieku izcelsme ir Vācijā vismaz 14. gadsimtā. Šie suņi tika radīti darbam fermā, žurku un citu kaitēkļu ķeršanai, un sākotnēji šie suņi bija pazīstami kā asspalvainie pundurpinčeri.
Miniatūrais šnaucers radās, krustojot pūdeļus, afenpinčerus, miniatūros pinčerus vai pat foksterjerus un skotu terjerus — neviens nav pilnīgi pārliecināts par to, kurus. Un nezina arī atbildi uz jautājumu — kāpēc. Bet, lai gan šī suņu kokteiļa precīza izcelsme nav skaidra, mēs zinām, ka miniatūrā šnaucera šķirne pirmo reizi tika oficiāli reģistrēta 1888. gadā Vācijā un 1899. gadā pirmo reizi tika parādīta suņu izstādē kā šķirne pati par sevi. Kopš tā laika šis suns ir kļuvis par mūsdienu ģimenes iecienīto izvēli.
No galvas līdz astei
Miniatūro šnauceru fiziskās īpašības
1.Ausis
2.Seja
3.Kažoks
4.Kāžoks
5.Aste
Lietas, kam jāpievērš uzmanība
No konkrētām šķirnes īpašībām līdz vispārīgam veselības apskatam, lūk, daži interesanti fakti par miniatūro šnauceru
Forma kā vijolei
Lai gan ir zināms, ka šie suņi parasti ir spēcīgi, ir dažas veselība problēmas, uz kurām miniatūrie šnauceri var būt jutīgi, piemēram, noteiktas acu slimības, tostarp — ārkārtīgi reti — iedzimta katarakta, kas var attīstīties vēlāk dzīves laikā. Regulāras pārbaudes pie veterinārārsta nodrošinās, ka miniatūrais šnaucers uztur labāko formu un visas veselības bažas tiek pamanītas un ātri izārstētas.
Uz svariem
Miniatūriem šnauceriem var būt tendence aptaukoties, īpaši, ja viņi ir kastrēti. Viņu svars ir regulāri jāuzrauga, tāpat kā jebkuram mazam sunim. Ievērojot šķirnei ieteicamo ikdienas granulu daudzumu, tas palīdzēs nodrošināt možu un enerģisku temperamentu. Kamēr viņi var apmierināti dzīvot dzīvoklī, miniatūrajiem šnauceriem ir nepieciešams liels apjoms fizisko aktivitāšu, kā arī labs pastaigas, skriešanas un rotaļu sajaukums — garīgai stimulācijai, kā arī fiziskās enerģijas sadedzināšanai.
Veselīgs uzturs, veselīgāks suns
Izvēloties barību miniatūrajam šnauceram, ir jāņem vērā vairāki faktori: vecums, dzīvesveids, aktivitātes līmenis, fizioloģiskais stāvoklis un veselība, kā ari slimību vai jutīguma iespējamība. Barība nodrošina enerģiju, kas apmierina suņa dzīvībai svarīgās funkcijas, un pilnvērtīgā uzturā ir jāietver pielāgots uzturvielu balanss, lai neradītu uztura trūkumus vai pārbagātību, kas varētu negatīvi ietekmēt suni. Lai nodrošinātu labu urinēšanas regularitāti, vienmēr jābūt pieejamam tīram un svaigam ūdenim. Karstā laikā un jo īpaši tad, kad esat devušies fiziskās aktivitātēs, sagādājiet ūdeni sunim, ko uzņemt biežajos ūdens uzņemšanas pārtraukumos. Tālāk sniegtie ieteikumi attiecas uz veselīgiem dzīvniekiem. Ja sunim ir veselības problēmas, konsultējieties ar savu veterinārārstu, kurš nozīmēs ekskluzīvu veterināro uzturu.
Miniatūrā šnaucera kucēna prasības attiecībā uz enerģiju, olbaltumvielām, minerālvielām un vitamīniem ir daudz lielākas par pieauguša suņa prasībām. Suņiem ir nepieciešama enerģija un barības vielas, lai uzturētu savu ķermeni, arī augtu un veidotu to. Kamēr nav sasniegts 10 mēnešus vecums, miniatūrā šnaucera kucēna imūnsistēma attīstās pakāpeniski. Antioksidantu komplekss, tostarp E vitamīns, var palīdzēt atbalstīt viņa dabisko aizsardzību šajā lielo pārmaiņu, atklājumu un jaunu tikšanos laikā. Arī gremošanas funkcijas atšķiras no pieauguša miniatūrā šnaucera funkcijām: gremošanas sistēma vēl nav nobriedusi, tāpēc ir svarīgi nodrošināt viegli sagremojamas olbaltumvielas, kas tiks efektīvi izmantotas. Prebiotikas, piemēram, fruktooligosaharīdi, atbalsta gremošanas sistēmas veselību, palīdzot līdzsvarot zarnu floru, kā rezultātā tiek iegūta laba izkārnījumu kvalitāte.
Tāpat kucēna zobi – sākot ar piena zobiem jeb pirmajiem zobiem, pēc tam pastāvīgajiem zobiem – ir svarīgs faktors, kas jāņem vērā, izvēloties granulu izmēru, formu un tekstūru. Šis īsais augšanas posms nozīmē arī lielas enerģijas vajadzības, tāpēc barībai ir jābūt ar augstu enerģijas saturu (izteikts Kcal uz 100 g barības), savukārt visu pārējo uzturvielu koncentrācija arī būs augstāka nekā parasti speciāli formulētā augšanai paredzētajā barībā. Ieteicams dienas devu sadalīt trīs ēdienreizēs, līdz sešu mēnešu vecumam, tad pāriet uz divām ēdienreizēm dienā.
Galvenie uztura mērķi pieaugušiem miniatūrajiem šnauceriem ir šādi:
Ideāla ķermeņa svars uzturēšana, izmantojot viegli sagremojamas sastāvdaļas, un tauku satura saglabāšana saprātīgā līmenī.
Uzturēt ādas un apmatojuma veselību un skaistumu, pievienojot neaizvietojamās taukskābes, īpaši EPS-DHS, neaizvietojamās aminoskābes un B vitamīnus.
Pieaugušā vecumā mazo šķirņu suņi ir pakļauti mutes dobuma un zobu slimībām, precīzāk – zobu aplikumam un zobakmenim. Miniatūrā šnaucera zobiem un žokļiem nepieciešama nopietna aizsardzība. Granulas forma un tekstūra, kas paredzēta košļāšanas veicināšanai, var palīdzēt palēnināt zobu aplikuma veidošanos, un recepte, kas satur kalcija helātus, palīdz samazināt zobakmens veidošanos, tādējādi palīdzot nodrošināt ikdienas mutes dobuma higiēnu. Mazo šķirņu suņi ir labi pazīstami kā izvēlīgi ēdāji. Ekskluzīva recepte un aromatizētāji, kā arī granulu izmērs ar speciālu faktūru stimulē apetīti. Mazo šķirņu suņiem ir nosliece uz urīnsistēmas akmeņiem; ieteicama diēta, kas nodrošina veselīgu urīnsistēmu.
Attiecībā uz miniatūriem šnauceriem, kas dzīvo galvenokārt iekštelpās, ļoti labi sagremojamas olbaltumvielas, atbilstošs šķiedrvielu saturs un ļoti augstas kvalitātes ogļhidrātu avoti palīdz samazināt izkārnījumu smaku un apjomu. Tā kā iekštelpu dzīvesveids bieži vien nozīmē mazāk aktivitāšu, vispiemērotākais kaloriju saturs, kas atbilst samazinātām enerģijas vajadzībām, un diēta, kas satur L-karnitīnu, kas veicina tauku vielmaiņu, var palīdzēt saglabāt ideālu svaru. Ir svarīgi izvairīties to barot ar cilvēku pārtiku vai treknām uzkodām. Tā vietā, lai novērstu pārmērīgu svara pieaugumu, suņa apbalvošanai izmantojiet granulas, kas ņemtas no dienas ēdināšanas devas, un stingri ievērojiet barošanas vadlīnijas, kas rakstītas uz iepakojuma.
Pēc 8 gadu vecuma miniatūrie šnauceri sāk saskarties ar pirmajām novecošanās pazīmēm. Recepte, kas papildināta ar antioksidantiem, palīdz saglabāt dzīvīgumu, un pielāgots fosfora saturs atbalstīs nieru sistēmu. Novecošanu papildina arī gremošanas sistēmas darbības izmaiņas un īpašas uzturvielu prasības, tāpēc novecojošu miniatūro šnauceru barībai ir jābūt šādām īpašībām:
Augstāks C un E vitamīna saturs. Šīm uzturvielām piemīt antioksidantu īpašības, kas palīdz aizsargāt organisma šūnas pret oksidatīvā stresa kaitīgo ietekmi, kas saistīta ar novecošanu.
Augstas kvalitātes proteīns. Pretēji plaši izplatītajam nepareizajam priekšstatam olbaltumvielu satura samazināšana barībā nieru mazspējas ierobežošanā dod nelielu labumu. Turklāt vecāki suņi mazāk efektīvi izmanto olbaltumvielas nekā jaunāki suņi. Fosfora satura samazināšana ir labs veids, kā palēnināt nieru darbības pakāpenisku pasliktināšanos.
Lielāks mikroelementu: dzelzs, cinka un mangāna īpatsvars palīdz uzturēt labu ādas un apmatojuma stāvokli.
Lielāks polinepiesātināto taukskābju daudzums, palīdz saglabāt apmatojuma kvalitāti. Suņi parasti ražo šīs taukskābes, bet novecošana var ietekmēt šo fizioloģisko procesu.
Gadiem ejot, suņi arvien vairāk cieš no zobu problēmām. Lai nodrošinātu, ka mīluļi turpina uzņemt pietiekamu barības daudzumu, granulu formai, izmēram un cietībai jāatbilst suņa žokļiem.
Rūpes par miniatūro šnauceru
Kopšana, apmācība un padomi par aktivitātēm
7/7
Viss par miniatūro šnauceru
Vai miniatūrais šnaucers daudz rej?
Miniatūrie šnauceri ir moža un aktīva šķirne, un dažreiz vienkārši nepietiek tikai ar dažiem rējieniem, lai paziņotu par savu sajūsmu. Lai gan sargsunim, riešana ir vajadzīga, miniatūro šnauceri var agrīni apmācīt, ja viņš ir skaļāks, nekā jūs vēlētos.
Vai miniatūrie šnauceri met apmatojumu?
Neļaujiet sevi apmānīt ar hipstera bārdu: miniatūrie šnauceri varētu izskatīties mataini, bet patiesībā viņi met apmatojumu niecīgā apjomā.
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Avoti
- Amerikas veterinārie centri https://vcahospitals.com/
- Royal Canin suņu enciklopēdija. 2010. un 2020. gada izdevums
- Banfīldas mājdzīvnieku slimnīca https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN produktu grāmata
- Amerikas suņu audzētāju klubs https://www.akc.org/
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