Pour apprendre l'obéissance à votre chiot : restez cohérent

Les chiens sont des animaux de meute qui ont besoin d'autorité. A tout début, ils auront besoin d'un seul éducateur. Ne criez pas lorsque vous appelez votre chiot car il est sensible aux variations de votre voix et distingue parfaitement différents tons, comme des ordres brefs et précis pour les ordres, la joie lorsqu'on le félicite et la sévérité pour une réprimande. Utilisez toujours les mêmes mots pour les mêmes ordres Pour donner un ordre à un chien, il faut tout d’abord choisir des mots-clés, courts et les répéter souvent. Veillez à rester cohérent, n’autorisez pas un jour ce qui sera interdit le lendemain : un petit chiot qui saute dans vos bras, c’est mignon, mais quand il fera 30 kg ? Tous les membres du foyer doivent donner les mêmes ordres et poser les mêmes limites, sinon le chiot comprendra rapidement vers qui aller pour obtenir ce qu’il veut.

Apprendre le « non » à votre chiot

Un chiot bien éduqué exécute les demandes qu'il a apprises et comprend les interdits. Commencez donc par lui apprendre le mot « non » qui sera, avec l’apprentissage de son nom, la base de l’éducation de votre chiot. Le «Non» doit être catégorique d’une voix ferme et sans équivoque lorsque vous le voyez commettre une action répréhensible. Pour cela, il faut habituer le chiot à vous accorder de l’attention dès le début. Il faut aussi qu’il ait envie de vous satisfaire, en le stimulant avec des récompenses pour effectuer les exercices que vous lui demanderez.

Apprendre à votre chiot à s'asseoir

Utilisez une récompense sous forme alimentaire (vous pouvez utiliser une simple croquette), maintenez la au-dessus de la truffe du chiot et déplacez-la lentement vers le haut, au-dessus de sa tête. En suivant la nourriture avec sa tête, le chiot s'assiéra. Lorsque votre chien fait cela, dites le mot « assis », en même temps que l'action.

Lorsque qu'il s'est assis, félicitez-le en lui disant « c'est bien » et donnez-lui la récompense. Vous devrez répéter l'exercice de nombreuses fois pour que votre chiot apprenne à associer la récompense à l'action de s'asseoir. Commencez par 3 courtes sessions d'éducation d'une durée de 5 minutes par jour et prolongez-les au fur et à mesure que votre chiot grandit.

Apprendre à votre chiot à se coucher

Une fois que vous avez appris à votre chien à s'asseoir, vous pouvez commencer à lui apprendre l'ordre « couché ». Faites-le d'abord s'asseoir, puis encouragez-le à s'allonger en maintenant la récompense, en la baissant entre les pattes antérieures et en la tirant vers l'avant (en vous éloignant) en même temps, tout en disant « couché ». Une fois qu'il est couché, offrez-lui une récompense et récompensez-le par la voix et des caresses.

Choisir un aliment récompense pour éduquer votre chiot

Choisissez une croquette que votre chiot apprécie pour récompenser les progrès de votre chiot. Une croquette prise dans sa ration quotidienne peut faire l'affaire, ou un complément nutritionnel dédié à l'éducation. Assurez-vous d'inclure cette réserve d'énergie dans le calcul de sa ration journalière. Vous pouvez aussi utiliser des friandises à faible calorie spécifiquement élaborée pour les exercices d’éducation du chiot.

Éducation du chiot : L’importance du jeu

Le jeu chez le chien est un apprentissage des bonnes attitudes à prendre dans la vie. C’est aussi un plaisir partagé et un moyen privilégié pour l’éduquer. Le chiot aime mordiller, mâchouiller et même mordre. S’il mordille les mains, faites-le cesser immédiatement avec un « non » ferme ou une petite tape sur le nez. Si cela ne suffit pas, arrêtez le jeu et quittez la pièce. Fournissez-lui des jouets adaptés pour chiot qu’il pourra mâchonner à volonté.

Eduquer votre chiot c’est lui apprendre ce qu’il a le droit de faire et de ne pas faire, c’est le sociabiliser pour qu'il apprenne à bien s'intégrer dans son environnement, c'est aussi toujours avoir un comportement cohérent avec lui. Eduquer son chien, c’est s’assurer de son bien-être social. Si vous souhaitez pousser l'éducation de votre chien, des clubs spécialisés sont ouverts à tous les chiots et leurs maîtres.