Nutrientes clave para gatitos

La proteína juega un papel crucial en el desarrollo saludable de un gatito, ya que forma y renueva el tejido, los músculos y el aparato óseo. La proteína es una materia prima de mucho valor tanto para la cadena alimenticia humana como para la animal, y debe usarse de la manera más eficiente posible. Las proteínas están compuestas por cadenas de cientos (o incluso miles) de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos presentes en las proteínas y se clasifican en dos tipos diferentes: esenciales y no esenciales. El cuerpo de los gatitos no puede producir aminoácidos esenciales en cantidades suficientes para un funcionamiento y un desarrollo saludables y, por lo tanto, estos deben estar presentes en los alimentos. Los aminoácidos no esenciales pueden derivar de un exceso de aminoácidos esenciales en la dieta, pero siguen siendo vitales para una función saludable y deben formar parte de una dieta equilibrada.