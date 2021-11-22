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Dale a tu gatito el mejor comienzo de su vida

Royal Canin ha desarrollado un rango de fórmulas para gato para apoyar el crecimiento de tu gatito y óptimo desarrollo.
Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background

Nutricionalmente apoya el crecimiento y desarrollo en gatitos

La nutrición para gatitos está diseñada específicamente para proveer el soporte máximo durante las primeras semanas de vida, pero las necesidades de los gatos cambian durante su crecimiento. De la semana 4 a la 5, los gatitos ya pueden comer comida sólida. Después de que los dientes en la segunda etapa dental salen, los nutrientes siguen siendo los mismos hasta que el gatito cumple un año de edad.

British Shorthair kitten in black and white eating from a red bowl

Alimentando Gatitos

Sigue las recomendaciones detrás del bulto del alimento de tu gatito para su ración de alimento. Evita alimentar a tu gatito con otro tipo de alimento que no sea alimento para gato, y asegúrate que tenga agua fresca disponible. 

La comida para gatitos debe contener vitaminas y minerales necesarios para un desarrollo óptimo de su sistema óseo, así como antioxidantes capaces de apoyar las defensas naturales y EPA y DHA para un desarrollo de su sistema nervioso central.


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Guía alimentaria del gatito por etapa de desarrollo

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Guía para comprar un gatito

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