Dale a tu gatito el mejor comienzo de su vida
Nutricionalmente apoya el crecimiento y desarrollo en gatitos
La nutrición para gatitos está diseñada específicamente para proveer el soporte máximo durante las primeras semanas de vida, pero las necesidades de los gatos cambian durante su crecimiento. De la semana 4 a la 5, los gatitos ya pueden comer comida sólida. Después de que los dientes en la segunda etapa dental salen, los nutrientes siguen siendo los mismos hasta que el gatito cumple un año de edad.
Alimentando Gatitos
Sigue las recomendaciones detrás del bulto del alimento de tu gatito para su ración de alimento. Evita alimentar a tu gatito con otro tipo de alimento que no sea alimento para gato, y asegúrate que tenga agua fresca disponible.
La comida para gatitos debe contener vitaminas y minerales necesarios para un desarrollo óptimo de su sistema óseo, así como antioxidantes capaces de apoyar las defensas naturales y EPA y DHA para un desarrollo de su sistema nervioso central.