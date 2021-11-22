Sigue las recomendaciones detrás del bulto del alimento de tu gatito para su ración de alimento. Evita alimentar a tu gatito con otro tipo de alimento que no sea alimento para gato, y asegúrate que tenga agua fresca disponible.

La comida para gatitos debe contener vitaminas y minerales necesarios para un desarrollo óptimo de su sistema óseo, así como antioxidantes capaces de apoyar las defensas naturales y EPA y DHA para un desarrollo de su sistema nervioso central.



