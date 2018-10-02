¿Mi gatito cuándo se convierte en gato?

Desde sus primeros días de vida, tu gatito se desarrollará a un ritmo rápido. Pero ¿cuándo se convierten en un gato y dejan de ser un gatito, y cuáles son los pasos que siguen para convertirse en gatos?

La vida de un gato

En los meses iniciales, tu gatito crecerá muy rápido y sociabilizará con su madre y el resto de la camada. El aumento de peso es significativo durante este tiempo. Alrededor de los cuatro o cinco meses, tu gatito ganará 100 gr por semana. También empezará a dormir menos y jugará más.

Los pasos para que tu gatito se convierta en un gato

Cuando cumpla una semana, tu gatito habrá abierto los ojos y se estará amamantando de su madre. También ganará entre 10 y 30 gr de peso al día, por lo que pesarlos a diario es esencial para controlar su salud. A las dos semanas, salen sus dientes de leche y hace sus primeros intentos por ponerse de pie.

Después de un mes, tu gatito jugará activamente (es parte de su sociabilización y muy importante a medida que se convierte en un gato adulto) y podrás comenzar a destetarlo para introducir alimentos sólidos nutricionalmente adecuados. Una vez que hayan transcurrido dos meses, debe terminar el destete y ser completamente independiente de su madre para obtener su nutrición.