Ponad 50 lat zdrowego żywienia
1968: Naszą pasję do zapewniania zdrowia zwierzętom domowym dzięki odpowiedniemu żywieniu zapoczątkował jeden człowiek
Jean Cathary urodził się w maju 1927 r. w małym francuskim mieście Puy-en-Velay. Rozpoczął karierę weterynaryjną, zajmując się końmi i bykami. Przez lata nabrał przekonania, że żywność może wpływać na zdrowie zwierząt. W 1968 r. stworzył „żółtą zupę” dla psów. Marka ROYAL CANIN® została zarejestrowana.
1972: Witamy w Grupie Guyomarc'h
Firma Royal Canin dołącza do grupy Guyomarc’h uzyskując w ten sposób dostęp do najnowocześniejszego zaplecza technologicznego i naukowego. Grupa Guyomarc'h daje zespołom Royal Canin duży zakres autonomii. Zapewnia wsparcie finansowe, zasoby badawczo-rozwojowe oraz pewne doświadczenie w sferze strategii i marketingu, przy czy jednym jej znaków rozpoznawczych jest decentralizacja.
1974: Działalność międzynarodowa
Do początku 1974 roku produkty marki Royal Canin były sprzedawane już w ośmiu krajach Europy: Francji, Belgii, Danii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Holandii.
1980: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej karmy A.GR
A.GR — pierwsza w historii kompletna karma przeznaczona dla szczeniąt dużych ras — została doceniona przez hodowców na całym świecie i przez ponad 15 lat była uznawana za „karmę wzorcową”.
1982: Miejsce w kulturze francuskiej
Pies biegający na otwartej przestrzeni: legendarna reklama. Ten materiał promocyjny z muzyką Ennia Morriconego do filmu „Zawodowiec” na stałe wpisał się do kanonu francuskiej kultury popularnej.
1985
1990: Nowy opiekun. Nowa strategia. Ta sama filozofia.
Paribas Affaires Industrielles kupuje Guyomarc'h Groupe. Skutkuje to dużym przesunięciem strategicznym, większymi ambicjami i globalnym rozwojem. Nasz cel pozostaje taki sam: stworzyć lepszy świat dla zwierząt towarzyszących.
1994: Innowacje w żywieniu kotów
Wprowadzenie na rynek serii RCFI, potrójnej rewolucji w żywieniu kotów. Sucha karma o wartościach odżywczych najwyższej klasy dystrybuowana za pośrednictwem hodowców i lekarzy weterynarii, podczas gdy pozostała część rynku karm dla kotów to karmy mokre sprzedawane w supermarketach.
1997: Publikacje Royal Canin: Nowy rozdział
Wprowadzamy na rynek Encyklopedię psów ROYAL CANIN, a rok później Encyklopedię kotów. Ich autorzy otrzymali nagrody Grand Prix Akademii Weterynaryjnej.
1997: Żywienie dostosowane do wielkości
Po latach badań i rozwoju uruchomiliśmy program RCCI SIZE. Jest to pierwszy na świecie program żywieniowy, którego podstawą jest wielkość i wiek psów.
1999: Żywienie psów rasowych
2001: Zdobywanie wiedzy
Pierwsza konferencja naukowa Royal Canin, poświęcona żywieniu i dobrostanowi zwierząt domowych, odbyła się w Montpellier i zgromadziła ponad 150 lekarzy weterynarii z całej Europy. W Aimargues powstał także nowy Kampus Royal Canin. Jest to centrum naukowo-badawcze dysponujące najnowocześniejszymi obiektami skupionymi wokół zakładu produkcyjnego. Na terenie Kampusu zlokalizowane są: centrum badań i rozwoju, ośrodek hodowli psów i kotów, główna siedziba firmy oraz jej francuska filia.
2002: Nowa rodzina — Mars
ROYAL CANIN SAS jest teraz częścią firmy Mars Inc.
2002: Specjalna karma dla psów
Wprowadzamy na rynek pierwszą specjalistyczną karmę dla psów — Mini Yorkshire Terrier YPR 28. To produkt dostosowany do konkretnych potrzeb fizycznych i zdrowotnych rasy.
2003: Połączenie tego, co najlepsze w obu światach
Wprowadzenie nowej ekskluzywnej serii produktów weterynaryjnych VDiet, powstałej dzięki współpracy organizacji ROYAL CANIN Research i Waltham Center for Pet Nutrition (WCPN).
2005
Nowoczesna klinika leczenia otyłości. We współpracy z WCPN wspieramy utworzenie pierwszej europejskiej kliniki kontroli masy ciała w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii.
2009: Wprowadzenie na rynek karm mokrych
Royal Canin wprowadza do specjalistycznych sklepów zoologicznych ofertę mokrych karm Feline Health Nutrition.
2009: Ostatni kontynent
Nasza pierwsza fabryka w Azji jest jednocześnie dziewiątym zakładem wytwarzającym nasze produkty. Obecnie Royal Canin wytwarza swoje produkty na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.
2012: Anallergenic, przełomowa innowacja
Aż dziesięć lat zajęło opracowanie pierwszej diety diagnostycznej przeznaczonej dla psów z alergią. Ta dieta to przełomowe rozwiązanie żywieniowe, które wspiera zwierzęta z ciężkimi objawami alergii pokarmowej. Karma sucha, której receptura zawiera silnie hydrolizowane białka (oligopeptydy), charakteryzuje się wysoką strawnością oraz nie wywołuje reakcji ze strony nadmiernie wrażliwego układu odpornościowego.
2014: Każdy pies jest wyjątkowy
Ten rok został naznaczony wdrożeniem metody skanowania kodu DNA psa pod nazwą GHA. Umożliwia ona tworzenie jeszcze bardziej zindywidualizowanych planów zdrowotnych, dostosowanych precyzyjnie do genetycznych uwarunkowań poszczególnych psów.
2016 Wprowadzenie na rynek karm ICU
Karmy ICU to pełnoporcjowe, płynne diety, przeznaczone do żywienia przez zgłębnik, zalecane dla psów i kotów w stanie krytycznym. Diety te dostarczają niezbędnych składników odżywczych, wpływając korzystnie na przebieg okresu rekonwalescencji.
2016 — Partnerstwa marek
Lepiej razem: duch doskonałości — wspólna wizja stworzenia lepszego świata dla zwierząt towarzyszących jednoczy marki ROYAL CANIN i EUKANUBA.
2017 — Zabierz swojego psa do pracy
W naszych biurowcach Aimargues wprowadziliśmy obecnie politykę przyjazną dla zwierząt. Każdy pies otrzymuje zestaw powitalny, zawierający miskę do picia, tabliczkę informującą o jego obecności, smycz, koc, czerwony materac i identyfikator, dzięki czemu wszystkie istoty „dwunożne” znają jego imię.
2018 — rozwój infrastruktury
Otwarcie naszej 15. fabryki w Gimje w Korei Południowej umożliwia dalszą ekspansję w Azji Wschodniej. Dzięki powiększeniu Kampusu o Globalne Centrum Innowacji, jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie lepszego świata dla zwierząt.
