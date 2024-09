3. Która rasa jest dla Ciebie?

Pierwszy czy kolejny kot — to nieistotne. Za każdym razem wybór odpowiedniego kota to niezwykle ważna decyzja. Dobrze się zastanów, pośpiech nie jest wskazany. Zadaj sobie kilka pytań:

1. Wiek: wolisz kociaka czy kota?

2. Płeć: wolisz kocura czy kotkę?

3. Charakter: szukasz kota energicznego, „nakolankowego”, czy niezależnego?

4. Rodzina: czy masz dzieci (lub zwierzęta), które trzeba wziąć pod uwagę?

5. Pielęgnacja: ile czasu możesz poświęcić na pielęgnację kota — obcinanie pazurków, mycie zębów, szczotkowanie…

6. Przestrzeń do życia: czy masz ogrodzony ogród, z którego kot będzie mógł korzystać? Jeśli nie, poszukaj kota niewychodzącego.

Podejmując decyzję o wyborze kota, pamiętaj, że jest to relacja typu „dawaj i bierz”. Środowisko i uczucia, które zapewniasz kotu, są równie ważne, jak to, na ile on wzbogaci Twoje życie.