Kluczowe pytania, które warto zadać, zanim w domu pojawi się pies

Myślisz o psie? Zanim odpowiemy na Twoje pytania, wyjaśnijmy sobie, jak być odpowiedzialnym opiekunem psa.

Twój nowy czworonożny przyjaciel będzie odgrywał znaczącą rolę w życiu rodziny. Z całą mocą podkreślamy: posiadanie psa to poważne zobowiązanie. Jest wiele powodów, dla których warto znaleźć miejsce dla psa w swoim życiu — i związanych z tym licznych korzyści — ale jest to relacja dwustronna. Pomożemy Ci zrobić to dobrze.