W jaki sposób adoptować psa?

Adopcja psa, bez względu na to czy dotyczy szczenięcia czy psa dorosłego, ma swoje wady i zalety. Podejmując tę bardzo osobistą decyzję należy przede wszystkim uświadomić sobie, co jesteśmy w stanie zaoferować psu.

Korzyści z adopcji psa

Może być to niezwykle satysfakcjonujące.

Dorosłe psy nauczone są już często zachowania czystości w domu.

Dorosłe psy mogą znać już podstawowe komendy.

Wyzwania wynikające z adopcji psa

Trudno jest przewidzieć wielkość dorosłych osobników w przypadku szczeniąt mieszańców.

U adoptowanych zwierząt mogą wystąpić problemy behawioralne.

Dorosłe psy mogą nie znać podstawowych komend lub mieć utrwalone złe nawyki.

Najważniejsze wskazówki dotyczące adopcji psa

Kluczem do udanej adopcji jest spędzanie czasu z wybranym psem, zanim zabierzemy go do domu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji postaraj się odwiedzić psa kilka razy, poproś o możliwość zabrania go na spacer poza teren schroniska, zarówno na smyczy, jak i bez. Jeśli to możliwe, przewieź go samochodem i poobserwuj jego zachowanie w różnych okolicznościach.