4. Opieka nad szczenięciem

W pierwszych tygodniach życia przebadanie szczenięcia przez lekarza weterynarii to ważny etap dbania o zdrowie psa i profilaktyki wielu chorób. Szczenięta niektórych ras będą też potrzebować pierwszej sesji pielęgnacji u groomera. To pozwoli psu łatwiej przyzwyczaić się do różnych zabiegów koniecznych w przyszłości.

Życie szczenięcia u twego boku to wiele nowości i pies będzie szukać u ciebie wsparcia oraz wskazówek. To ważne by odpowiednio pomagać psu w poznawaniu świata i nowych doświadczeniach, Przygotowuje to solidny grunt zaufania pod inne sytuacje, które czasem mogą być dla psa przytłaczające. Dobrze zbudowana relacja z psem w dużym stopniu pomoże łagodzić stres związany z nieznanymi rzeczami. Skorzystaj z pomocnych sprawdzonych wskazówki, jak to robić i jak w dalszym ciągu wzmacniać to zaufanie.

W naszym przewodniku znajdziesz informacje, jak pomóc twojemu szczenięciu dobrze radzić sobie w trudnych sytuacjach.