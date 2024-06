SHN Giant Puppy

INFORMACJE O PRODUKCIE

Karma sucha ROYAL CANIN® Giant Puppy została specjalnie opracowana, aby pokrywać w pełni potrzeby pokarmowe szczeniąt ras olbrzymich. Karma jest przeznaczona dla szczeniąt ras olbrzymich w wieku od 2 do 8 miesięcy, które po zakończeniu wzrostu osiągną masę ciała powyżej 44 kg. Specjalnie opracowana karma pokrywa w pełni potrzeby pokarmowe szczeniąt ras olbrzymich w okresie intensywnego wzrostu, od 2 do 8 miesiąca życia oraz pomaga zapobiegać rozwojowi nadwagi. Receptura karmy zawiera kompleks o potwierdzonej skuteczności, obejmujący witaminy C i E, wspomagający naturalne mechanizmy obronne szczeniąt podczas gdy ich układ odpornościowy wciąż się rozwija. Psy ras olbrzymich mają wrażliwy układ pokarmowy oraz mają skłonność do biegunek i wzdęć. Dzięki kombinacji korzystnie działających prebiotyków (takich jak FOS, MOS i pulpa buraczana) oraz wysokostrawnych białek karma ROYAL CANIN® Giant Puppy wspomaga zdrową równowagę mikrobioty jelitowej, co wpływa również na prawidłowe trawienie. Ponadto precyzyjny poziom składników mineralnych, w tym wapnia i fosforu, sprzyja intensywnemu rozwojowi silnych kości. Krokiety ROYAL CANIN® Giant Puppy zostały specjalnie dostosowane do rozmiaru szczęk szczeniąt ras olbrzymich, ułatwiając chwytanie i rozgryzanie karmy Po ukończeniu 8 miesiąca życia psy ras olbrzymich potrzebują diety, która jest odpowiednio dostosowana do potrzeb szczeniąt w drugim etapie wzrostu. W tym czasie należy przejść na karmę ROYAL CANIN® Giant Junior.

