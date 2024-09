Podejście Royal Canin do żywienia

Wykorzystujemy wiedzę naukową, by wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt towarzyszących. Firma Royal Canin, założona w 1968 roku przez lekarza weterynarii, od samego początku specjalizowała się w zdrowym żywieniu zwierząt. Koty i psy znajdują się w centrum naszej uwagi na każdym etapie innowacji, prowadzących do opracowania precyzyjnych rozwiązań żywieniowych. Zobacz, jak dostosowujemy nasze unikalne karmy do indywidualnych potrzeb poszczególnych zwierząt.