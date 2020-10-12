Czy karma mojego kota lub psa jest odżywcza?
Dla długiego życia w zdrowiu koty i psy potrzebują odpowiedniego żywienia. Jednak opiekun może mieć trudność z ocenieniem czy dana karma jest zdrowa dla kota lub psa i czy w pełni pokrywa zapotrzebowanie pokarmowe zwierzęcia. Jeśli obawiasz się niedoborów pokarmowych u swojego pupila, zwróć uwagę na kilka rzeczy.
Co to oznacza, że karma jest odżywcza?
Oceniając wartość odżywczą karmy należy wziąć pod uwagę nie tylko surowce wykorzystane do jej produkcji.
Kompletną i dobrze zbilansowaną dietę można osiągnąć na wiele różnych sposobów, wykorzystując składniki pokarmowe pochodzące z bardzo różnych źródeł — między innymi białka zwierzęce i roślinne czy zboża.
Wszystkie te składniki dostarczają witamin, białek, minerałów oraz tłuszczów niezbędnych dla psów i kotów. Najważniejsze są składniki odżywcze dostarczane przez precyzyjnie dobrany zestaw surowców, a także sposób ich przetwarzania w procesie produkcji karmy dla zwierząt.
W rzeczywistości, ten sam profil odżywczy można zapewnić, łącząc bardzo różne surowce. Na przykład posiłek złożony z kurczaka i puree z ziemniaków ma bardzo podobny profil odżywczy do posiłku składającego się z ryżu, fasoli i tofu. Chociaż są to dwa całkowicie różne posiłki, zawierają one bardzo podobne składniki pokarmowe.
Surowce zastosowane w diecie nie są tak istotne jak właśnie konkretne składniki pokarmowe, które organizm może z nich pozyskać. Optymalny profil odżywczy diety oznacza po prostu dostarczenie wszystkich składników pokarmowych potrzebnych danemu zwierzęciu.
Czy karma dla mojego zwierzęcia jest wysokostrawna?
To kolejny niezwykle ważny czynnik oceny zdrowej karmy dla kotów i psów — strawność.
Strawność oznacza podatność pokarmu na strawienie oraz wchłonięcie składników pokarmowych przez organizm. Przykładowo, dany surowiec może być bogaty w składniki pokarmowe, ale niestety trudno strawny dla kota lub psa. To znaczy, że te składniki pokarmowe nie zostaną wchłonięte w jelicie i nie dostaną się do krwiobiegu.
Może być tak, że nawet jeśli kompozycja surowców wydaje się być bardzo odżywcza, to jeśli strawność całej diety jest niska, niezbędne składniki pokarmowe, których potrzebuje Twój kot lub pies, nie zostaną uwolnione i wchłonięte do organizmu.
Na strawność może wpływać wiele czynników. Są to m.in. skład recepturowy, tj. rodzaj i stosunek ilościowy różnych składników, jak również jakość tych składników.
Sposoby obróbki surowców takie jak mielenie czy gotowanie, mają także duży wpływ na ich strawność. Na przykład, kukurydza w postaci surowej ma włóknistą otoczkę, ale proces mielenia i gotowania powoduje odsłonięcie środkowej części ziarna, co znacznie zwiększa jej strawność dla psów i kotów.
Podobnie zastosowanie zbyt wysokiej temperatury w procesie przetwarzania mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego może skutkować zmniejszeniem przyswajalności i biodostępności niektórych aminokwasów. Oznacza to, że mniej białka jest trawione i wchłaniane.
Ale jak sprawdzić, czy karma Twojego zwierzęcia jest odpowiednio strawna i dostarcza mu niezbędnych składników odżywczych? Jedną z metod jest obserwacja kału — generalnie kał zdrowych psów i kotów powinien być dobrze uformowany, ale nie za twardy, oddawany 1-2 razy dziennie. Jeśli Twoje zwierzę oddaje kał rzadziej lub ma on inną konsystencję, może to świadczyć o zaburzeniach trawiennych. Podobnie problemy z oddawaniem kału mogą świadczyć o problemach z trawieniem.
Tak jak w każdej takiej sytuacji, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące funkcjonowania przewodu pokarmowego u swojego zwierzęcia, skonsultuj się z lekarzem weterynarii, który wybierze najbardziej odpowiednią dietę dla Twojego psa czy kota.
Ryzyko wystąpienia niedoboru składników odżywczych u kotów i psów
Każdy składnik pokarmowy, w tym witaminy i minerały, ma znaczenie dla funkcjonowania organizmu Twojego kota lub psa. Dlatego ich niedobór może mieć bardzo poważne konsekwencje.
Na przykład, niedobór witaminy A może być przyczyną problemów z oczami, chorób skóry, a nawet zaburzeń pracy płuc. Z kolei niedobór wapnia może powodować zaburzenia w mineralizacji kości, co może doprowadzić nawet do ich złamań.
Dlatego tak ważne jest upewnienie się, że karma podawana zwierzęciu zaspokaja jego wyjątkowe potrzeby żywieniowe.
Indywidualne potrzeby zwierzęcia na pierwszym miejscu
Optymalna receptura diety powinna uwzględniać unikalne potrzeby zwierzęcia wynikające z jego rasy, wieku, trybu życia, indywidualnych preferencji czy stanu zdrowia. Na tym etapie wybierane są wysokokstrawne składniki, które łączy się tak, aby uzyskać wymagany profil odżywczy. Na tym właśnie opiera się składnikowe podejście Royal Canin do tworzenia receptur.
Dzięki tej metodzie możliwe jest opracowanie karmy o optymalnym poziomie energii i odpowiedniej dla danego zwierzęcia ilości białka, tłuszczu i węglowodanów. Uzyskana w ten sposób karma pokrywa zapotrzebowanie pokarmowe zwierzęcia, niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu, dostarczając mu niezbędnych aminokwasów, witamin, minerałów czy kwasów tłuszczowych.
Zwierzęta z problemami zdrowotnymi, takimi jak problemy skórne czy choroby dróg moczowych, mogą wymagać dodatkowego wsparcia dietetycznego, obejmującego między innymi odpowiedni poziom przeciwutleniaczy, włókna czy dodatek prebiotyków. U innych zwierząt korzystne może być stosowanie karm, w których ograniczono bądź zwiększono ilość specyficznych składników pokarmowych.
Firma Royal Canin przy opracowywaniu receptur swoich karm opiera się na podejściu składnikowym. W ten sposób powstają unikalne receptury karm dla kotów i psów o różnorodnych wymaganiach żywieniowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ofertą naszych karm dla zwierząt lub porozmawiaj z lekarzem weterynarii.
