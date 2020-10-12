Czy karma mojego kota lub psa jest odżywcza?

Dla długiego życia w zdrowiu koty i psy potrzebują odpowiedniego żywienia. Jednak opiekun może mieć trudność z ocenieniem czy dana karma jest zdrowa dla kota lub psa i czy w pełni pokrywa zapotrzebowanie pokarmowe zwierzęcia. Jeśli obawiasz się niedoborów pokarmowych u swojego pupila, zwróć uwagę na kilka rzeczy.

Co to oznacza, że karma jest odżywcza?

Oceniając wartość odżywczą karmy należy wziąć pod uwagę nie tylko surowce wykorzystane do jej produkcji.

Kompletną i dobrze zbilansowaną dietę można osiągnąć na wiele różnych sposobów, wykorzystując składniki pokarmowe pochodzące z bardzo różnych źródeł — między innymi białka zwierzęce i roślinne czy zboża.

Wszystkie te składniki dostarczają witamin, białek, minerałów oraz tłuszczów niezbędnych dla psów i kotów. Najważniejsze są składniki odżywcze dostarczane przez precyzyjnie dobrany zestaw surowców, a także sposób ich przetwarzania w procesie produkcji karmy dla zwierząt.

W rzeczywistości, ten sam profil odżywczy można zapewnić, łącząc bardzo różne surowce. Na przykład posiłek złożony z kurczaka i puree z ziemniaków ma bardzo podobny profil odżywczy do posiłku składającego się z ryżu, fasoli i tofu. Chociaż są to dwa całkowicie różne posiłki, zawierają one bardzo podobne składniki pokarmowe.

Surowce zastosowane w diecie nie są tak istotne jak właśnie konkretne składniki pokarmowe, które organizm może z nich pozyskać. Optymalny profil odżywczy diety oznacza po prostu dostarczenie wszystkich składników pokarmowych potrzebnych danemu zwierzęciu.

Czy karma dla mojego zwierzęcia jest wysokostrawna?

To kolejny niezwykle ważny czynnik oceny zdrowej karmy dla kotów i psów — strawność.

Strawność oznacza podatność pokarmu na strawienie oraz wchłonięcie składników pokarmowych przez organizm. Przykładowo, dany surowiec może być bogaty w składniki pokarmowe, ale niestety trudno strawny dla kota lub psa. To znaczy, że te składniki pokarmowe nie zostaną wchłonięte w jelicie i nie dostaną się do krwiobiegu.

Może być tak, że nawet jeśli kompozycja surowców wydaje się być bardzo odżywcza, to jeśli strawność całej diety jest niska, niezbędne składniki pokarmowe, których potrzebuje Twój kot lub pies, nie zostaną uwolnione i wchłonięte do organizmu.