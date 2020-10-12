Bezpieczeństwo karm dla zwierząt: Pytania do producentów

W naszym kampusie w Aimargues zespół specjalistów ds. żywienia, wykorzystując najnowszą wiedzę, prowadzi badania, opracowuje receptury i testuje nowe karmy. Nasze otwarcie na współpracę umożliwia udział w rozwoju nauki i korzystanie z jej najnowszych osiągnięć oraz prowadzenie obserwacji w dziedzinie żywienia zwierząt towarzyszących. Stale współpracujemy z Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Wielka Brytania) oraz Pet Health Institution Center (Lewisburg, USA).

Testowanie karm

Pytanie z kwestionariusza WSAVA: Czy Wasze karmy przechodzą testy obejmujące próby żywieniowe AAFCO lub badania receptur pod kątem zgodności z wytycznymi pokarmowymi AAFCO?

Nauka i obserwacje to fundamenty procesu opracowywania receptur naszych produktów. Dysponujemy dwoma własnymi ośrodkami badawczymi, gdzie przeprowadzamy ocenę smakowitości i strawności naszych produktów. Zwierzęta utrzymywane w naszych ośrodkach są pod stałą obserwacją i kontrolą zdrowia oraz samopoczucia. W psiarniach i kociarniach prowadzone są również obserwacje zachowań pokarmowych, nie wykonujemy natomiast żadnych inwazyjnych badań.

Szacunek dla zdrowia i dobrostanu kotów i psów pozostaje osią filozofii Royal Canin i wyklucza jakiekolwiek inwazyjne eksperymenty na zwierzętach. Jedyne obserwacje, jakie prowadzimy, dotyczą preferencji pokarmowych, smakowitości oraz strawności karm. Smakowitość i strawność karm są poddawane ocenie przez psy i koty. Reakcje tych „zawodowych testerów” są uważnie monitorowane i analizowane.

Natomiast odpowiedź na pytanie odnośnie prób żywieniowych i norm brzmi: firma Royal Canin zawsze stosuje się do globalnych norm żywienia psów i kotów. Oprócz norm żywienia AAFCO i FEDIAF przestrzegamy również wytycznych NRC (National Research Council). W Europie wytyczne odnośnie receptur diet weterynaryjnych reguluje Dyrektywa 2008/38/WE (PARNUT). Opracowaliśmy już ponad 200 różnych receptur karm mokrych i suchych, przeznaczonych dla kotów i psów.

Zdecydowana większość z nich została zweryfikowana pod kątem zgodności z profilami odżywczymi AFFCO i FEDIAF oraz/lub poddana próbom żywieniowym w tych regionach, gdzie takie regulacje obowiązują. Opracowaliśmy wiele specjalistycznych diet terapeutycznych lub klinicznych, takich jak karmy Hepatic i Renal Support dla zwierząt z chorobami wątroby i nerek, w recepturach których zmodyfikowano poziom wybranych składników pokarmowych, dostosowując je do specyficznych potrzeb chorych kotów i psów. Założenia niektórych diet weterynaryjnych wykluczają spełnienie wytycznych AAFCO dotyczących zawartości składników pokarmowych w karmach bytowych dla dorosłych, zdrowych zwierząt. W tych dietach jest to konieczne dla poprawy stanu zdrowia chorych zwierząt, mających inne wymagania niż zwierzęta zdrowe, dla których opracowano wytyczne AAFCO.

W takich przypadkach wszystkie receptury poddawane są alternatywnym testom, a w odpowiednich badaniach wykazuje się ich bezpieczeństwo i skuteczność w przypadku danych jednostek chorobowych, których leczenie mają wspomagać. Wszystkie te produkty były podawane kotom i psom długoterminowo, co istotnie wspomagało stan zdrowia zwierząt. Diety tego typu są wyraźnie oznaczone jako produkty do stosowania okresowego lub jedynie dodatkowego.