Składniki pokarmowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tymczasem w przypadku karmy dla psów i kotów opiekunowie często koncentrują się jedynie na surowcach, np. źródłach białka. Ale surowce są tylko nośnikami składników pokarmowych, i to one mają zawsze największe znaczenie. Kot lub pies nie może mieć nigdy niedoboru np. kurczaka, ale może mieć deficyt składników pokarmowych, takich jak tauryna.