Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa paszowego każdy surowiec czy grupa surowców wykorzystanych do produkcji karmy dla psów czy kotów domowych musi być wymieniony w opisie na opakowaniu w porządku malejącym, według masy przed obróbką termiczną. Oznacza to, że bogate w wodę świeże mięso w naturalny sposób zajmie wysokie miejsce na liście surowców. Może to sprawiać mylne wrażenie, że świeże mięso jest głównym źródłem składnikiem pokarmowych w danej karmie. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Na profil odżywczy diety wpływają wszystkie surowce, a nie tylko pierwszy z listy na etykiecie karmy. Każdy jeden z surowców zastosowanych w produktach Royal Canin ma konkretne zadanie, dzięki zawartości najwyższej jakości składników pokarmowych i innych substancji potrzebnych danemu zwierzęciu w diecie.

Nasze podejście oparte na składnikach pokarmowych pozwala precyzyjnie łączyć podroby i inne surowce, aby uzyskać profil odżywczy optymalny dla rasy, wieku i stanu zdrowia Twojego kota czy psa.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie surowców zastosowanych w karmie albo chcesz dowiedzieć się więcej o prawidłowym dobieraniu karmy do indywidualnych potrzeb danego kota lub psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub wykwalifikowanym specjalistą ds. żywienia zwierząt.





