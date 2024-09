Jak często należy karmić szczenię?

W tym okresie szczenię intensywnie rośnie, a jego układ kostny szybko się rozwija, aby wspierać rosnące ciało. Pełnoporcjowa karma dla szczeniąt, bogata w odpowiednie ilości wapnia i fosforu, doskonale wspomaga ten proces. Dodatkowa suplementacja nie jest konieczna, a wręcz może zaszkodzić, jeśli szczenię otrzymuje wysokiej jakości pożywienie. Warto pamiętać, że duże rasy mają inne potrzeby żywieniowe niż mniejsze – ze względu na większą masę mięśniową, cięższe kości i dłuższy okres wzrostu.

W tym wieku Twoje szczenię to prawdziwy odkrywca, pełen energii i ciekawości świata. W tym czasie kluczowe są treningi utrwalające pozytywne zachowania, wsparte licznymi pochwałami i smacznymi nagrodami. Budują one pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne, ponieważ faza beztroskiej nieustraszoności nie trwa długo. Wprowadzając nowe doświadczenia, warto dać szczenięciu czas na obserwację, co pomoże uniknąć późniejszego strachu.

W wieku 10–12 tygodni szczenię może wejść w etap, w którym zaczyna wykazywać pewną bojaźliwość lub nieufność. Choć ten okres jest krótki, warto uważnie obserwować szczenię i odpowiednio reagować, jeśli pojawią się oznaki lęku, aby dodać mu otuchy i wsparcia.

Na tym etapie szczenię zaczyna tworzyć silne więzi z członkami rodziny, rozwijając relacje, które będą trwać przez całe życie. To również doskonały moment na rozpoczęcie socjalizacji i podstawowego szkolenia.