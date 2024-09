Szczepienia wzmacniają naturalną odporność szczenięcia i mają kluczowe znaczenie w chronieniu go przed różnymi chorobami. Lekarz weterynarii powinien podać szczenięciu pierwsze szczepionki w wieku około ośmiu tygodni. Co roku szczenię będzie potrzebować dawek przypominających, by zapewnić dalszą skuteczność szczepień.