Ważne jest, aby zachować spokój i cierpliwość, jeśli u szczenięcia zaczną pojawiać się oznaki choroby. Wyczuje ono każdy stres, który odczuwasz, co tylko zwiększy jego niepokój. Twoją rolą jest zapewnienie mu spokoju i zachęcenie do odpoczynku. Zapewnij psu dostęp do świeżej wody i zanotuj objawy oraz wszelkie zmiany w jego zachowaniu. Im szybciej zareagujesz, tym lepiej.

Zapewne widzisz, że zawsze zalecamy kontakt z lekarzem weterynarii, jeśli masz najmniejsze wątpliwości, co do zdrowia szczenięcia. Dzieje się tak, ponieważ relacja, jaką Ty i Twój szczeniak macie z lekarzem weterynarii, jest bardzo istotna. Powinien być godnym zaufania sojusznikiem w kwestii dbania o zdrowie Twojego psa. Im więcej informacji możesz mu przekazać, jeśli masz chore szczenię, tym szybciej wybierze on odpowiednią drogę postępowania.