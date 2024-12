Szczenięta często pokazują nastrój do zabawy przyjmując charakterystyczną pozycję ukłonu. Poza tym chęć do zabawy szczenię prezentuje energicznymi skokami i bieganiem. Właściwe odczytanie takiej mowy ciała psa i zachęcane go do zabawy to najlepszy moment na porcję aktywności fizycznej i psychicznej.