Legowisko Wybierz takie, które łatwo jest czyścić i które będzie pasowało psu również kiedy dorośnie.

Podkłady dla szczeniąt Dobrze sprawdzają się do nauki czystości, gdy zdarzają się jeszcze"'wypadki", dlatego warto jest mieć odpowiedni zapas.

Klatka Dorosły pies musi mieć w klatce wystarczająco dużo miejsca, by móc w niej wstać, obrócić się, położyć i wyciągnąć.

Miski na jedzenie i wodę Miski ze stali nierdzewnej dobrze się sprawdzają, ponieważ nie można ich pogryźć, łatwo je czyścić i nie rdzewieją, nie kruszą się ani nie pękają. Szczenięta wrażliwe na dźwięki mogą woleć miski plastikowe.

Karma dla szczeniąt, która wspiera wzrost Na początku powinna to być ta sama karma, którą szczenię otrzymywało przed jego odebraniem od hodowcy.

Zabawki Kup zabawki, piłki lub zabawki do gryzienia, z których można wydobyć smakołyki, w odpowiednim rozmiarze dla Twojego szczenięcia. Zabawki dla psów wykonane z gumy są często trwalsze.

Obroża i smycz Wybierz obrożę, którą można regulować, gdy szczenię będzie rosnąć. Upewnij się, że jest wystarczająco dopasowana, by nie ześlizgnąć się przez głowę.

Akcesoria do sprzątania Kupuj bezpieczne środki do sprzątania, które nie mają silnego zapachu, by Twoje szczenię nie skojarzyło tego zapachu z wypadkami.

Akcesoria do pielęgnacji W zależności od rodzaju sierści szczenięcia możesz potrzebować szczotki, grzebienia lub rękawicy do pielęgnacji. Będzie Ci także potrzebny obcinacz do pazurów dla psów.