Pierwsze kilka dni i tygodni z nowym szczenięciem

Wprowadzaj nowe dźwięki Szczenięta mają bardzo wrażliwy słuch, więc nowe dźwięki mogą być u nich powodem silnego lęku. Podczas pierwszego tygodnia pobytu szczenięcia w Twoim domu, przyzwyczajaj je stopniowo do nowych dźwięków takich, jak odgłosy suszarki, dzwonka do drzwi, muzyki czy odkurzacza. Dopilnuj, by były to pozytywne doświadczenia — baw się ze szczenięciem lub nagradzaj je smakołykiem. Zaczynaj od cichych dźwięków, żeby nie przestraszyć szczenięcia. W miarę, jak będzie się ono przyzwyczajać, możesz zwiększać głośność.

Pozwól szczenięciu na swobodne zapoznanie się z nowym otoczeniem Szczenię potrzebuje czasu, aby nauczyć się, jak radzić sobie w nowym otoczeniu, gdzie napotka różne nowe przedmioty i przeszkody. Pomóż mu w tym pokazując, jak pokonywać stopnie czy schody i jak poruszać się w nowym otoczeniu.

Podróż samochodem Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wkrótce Twoje szczenię będzie musiało odbyć podróż samochodem, czy to jadąc do lekarza weterynarii, czy na wycieczkę z cała rodziną. Dlatego warto, jak najwcześniej zacząć przyzwyczajać je do tej czynności.

Przyzwyczaj szczenię do dotyku Lekarz weterynarii będzie chciał zbadać Twoje szczenię od czubka nosa do ogona. Najlepiej jest delikatnie przyzwyczajać je do podnoszenia i dotyku na całym ciele oraz zagwarantować, by od początku było to przyjemne doświadczenie.