Jak socjalizować szczenię?

Traktuj lęki łagodnie Nigdy nie ciągnij szczenięcia, próbując na siłę ominąć to, co go przeraża. Jeśli to możliwe, podnieś go i zabierz w bezpieczniejsze miejsce, gdzie poczuje się komfortowo.

Nowe sytuacje Podczas zapoznawania psa z nową sytuacją, pozwól szczenięciu obserwować ją z pewnej odległości. Daj mu czas na przetworzenie tego, co się dzieje i zastanowienie się, jak zareagować.



Bezpieczna przestrzeń podczas Twojej nieobecności Zachęcaj szczenię do spokojnych reakcji pochwałami i czułością. Gdy jesteś poza domem, zapewnij mu bezpieczną przestrzeń, taką jak klatka kennelowa, posłanie czy miejsce pod krzesłem. Bezpieczna przestrzeń to każde miejsce, do którego szczenię może pójść, gdy potrzebuje samotności.

Zachowaj spokój

Szczenię <font class="font30">wyraźnie</font><font class="font7"> odbiera Twoje

sygnały. Kojący </font><font class="font30">ton głosu oraz

zachęcające słowa pomagają mu poczuć się

bezpiecznie w sytuacjach, które budzą strach</font><font class="font7">.</font>