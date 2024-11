Kiedy szczenięta zaczną jeść stałe jedzenie, może zacząć się u nich odkładać płytka nazębna. Nieusunięcie jej może spowodować powstanie kamienia nazębnego, a w konsekwencji — stanu zapalnego dziąseł. Najlepszym sposobem pielęgnacji zębów szczenięcia jest szczotkowanie ich kilka razy w tygodniu szczoteczką i pastą do zębów przeznaczoną dla psów. Paski do żucia mogą również spowolnić odkładanie się płytki i kamienia nazębnego. Szczenię powinno otrzymywać nie więcej niż dwa lub trzy takie paski do żucia tygodniowo w celu zapobiegania odkładania się płytki i kamienia nazębnego. Ważne, aby uwzględnić je w dziennym bilansie kalorycznym szczenięcia, by uniknąć nadwagi. Zapytaj lekarza weterynarii, jaki rodzaj pasków do żucia będzie najlepszy dla Twojego szczenięcia.