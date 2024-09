U nowo narodzonych szczeniąt termoregulacja nie jest w pełni wykształcona, więc to, by w pierwszych godzinach szczenięta przebywały w odpowiednich warunkach, ma kluczowe znaczenie. Temperatura w kojcu porodowym powinna mieścić się pomiędzy 29,5 a 32°C. Potem temperaturę można stopniowo obniżać do około 26,7°C od siódmego do dziesiątego dnia. Miejsce, w którym znajduje się kojec porodowy, powinno być dobrze wentylowane, aby nie było w nim duszno, ale nie może także być wystawione na przeciągi.