Szczenięta nie potrafią regulować ilości zjadanego pokarmu, dlatego tak ważne jest precyzyjne odważanie każdej porcji, by nie dopuścić do rozwoju nadwagi. To szczególnie ważne w przypadku psów ras dużych, ponieważ przekarmianie może prowadzić do zwiększenia tempa wzrostu, a w efekcie problemów z układem kostnym.

Zawsze sprawdzaj na opakowaniu, jaką wielkość porcji zaleca producent, i starannie odważaj każdą porcję. Pamiętaj, że podana ilość to zazwyczaj zalecana dzienna porcja, więc trzeba ją podzielić przez liczbę posiłków, podawanych szczenięciu. Wszelkie przekąski również muszą zostać wliczone w dzienną porcję pokarmu. Łatwo przekarmić szczenię, podając mu smakołyki w ramach nagrody.