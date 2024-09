Droga do domu może oznaczać dla szczenięcia pierwszą podróż samochodem. Ważne jest, by czuło się komfortowo, tak by nie niepokoiły go przyszłe podróże samochodem. O ile to możliwe, najlepiej jest zabrać ze sobą kogoś, kto zapewni mu komfort, gdy Ty będziesz prowadzić.