Jak kąpać szczenię?

Częstotliwość kąpieli zmienia się w zależności od tekstury włosów pokrywowych. Krótko przycięte włosy powinny być myte tylko wtedy, gdy są brudne. Szczenięta krótkowłose muszą być kąpane dwa razy w roku, a długowłose mniej więcej co trzy miesiące.

Rozpocznij proces kąpieli od dokładnego szczotkowania sierści, aby pozbyć się wszelkich supłów i kłaków. Następnie zwilż sierść na całej powierzchni i nałóż szampon, tworząc pianę. Uważaj, aby szampon nie dostał się do oczu lub uszu psa. Szampon należy stosować tylko wtedy, gdy szczenię tego wymaga, ze względów sanitarnych lub jako część pielęgnacji włosów i skóry. Upewnij się, że używany szampon jest odpowiedni dla psów, aby zachować zdrową sierść. Należy stosować letnią wodę wraz ze specjalnym szamponem dla szczeniąt, aby uniknąć podrażnień lub zakłóceń naturalnego pH skóry.

Pozostaw szampon na kilka minut, a następnie spłucz dużą ilością wody. Dobrym pomysłem jest spłukiwanie głowy na końcu, ponieważ pies prawdopodobnie będzie chciał potrząsnąć głową.

Suszenie szczenięcia po kąpieli

Po kąpieli energicznie wytrzyj szczenię i zatrzymaj je w ciepłym pomieszczeniu, aż będzie odpowiednio suche. Latem alternatywą jest poklepywanie szczenięcia, podczas przebywania w ogrodzie lub wyprowadzanie go na spacer, o ile nie lubi tarzać się w błocie. Jeżeli pies to lubi, można korzystać z suszarki, ale należy zachować ostrożność, aby go nie poparzyć i jednocześnie należy szczotkować sierść.

Jak wyczyścić smołę z sierści szczenięcia?

Należy pamiętać, że jeśli pies ma smołę na swojej sierści, nie należy stosować środków czyszczących na bazie oleju, ponieważ są one wysoce toksyczne. Zastosuj olej roślinny w miejscach zabrudzenia, poczekaj kilka minut, aż rozpuści smołę, a następnie wykąp psa.

Przycinanie paznokci szczenięcia

Psy mają dwa rodzaje paznokci — wilcze pazury i paznokcie — które stale rosną. Paznokcie u nóg powinny zużywać się naturalnie, ale jeśli rosną zbyt długo, należy je przyciąć.

Wszystkie szczenięta potrzebują odpowiedniej pielęgnacji paznokci. Zazwyczaj nie trzeba przycinać paznokci szczeniętom, ale jeśli słychać hałas tarcia paznokciami o podłoże, można je przyciąć. Poproś lekarza weterynarii, aby zademonstrował najlepsze techniki.

Szczotkowanie i czesanie szczenięcia

Podobnie jak u ludzi, włosy psów rosną i obumierają. Psy mieszkające na zewnątrz zrzucają sierść dwa razy w roku (wiosną i jesienią), co odpowiada zmianom w świetle dziennym. Psy przebywające w domu nie są tak dotknięte zmianami światła, więc rzucają włosy przez cały rok, z dwoma okresami zwiększonego rzucania wiosną i jesienią. Regularne szczotkowanie i kąpiel pomaga w usuwaniu luźnych włosów. Częstotliwość i rodzaj używanego sprzętu różni się w zależności od rodzaju sierści.

Szczotkowanie szczeniąt o krótko przyciętych włosach

Mimo że krótko przycięte włosy nie wymagają regularnej pielęgnacji, trzeba je czasami szczotkować. Martwą skórę i włosy rozluźnia się szczotkując szczotką gumową. Resztki można następnie usunąć za pomocą pędzla z włosia, szczotkując całe ciało zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Na zakończenie dodaj połysku sierści za pomocą wilgotnej irchy.

Pielęgnacja szczeniąt z krótkimi lub średnimi włosami

Tego rodzaju psy powinny być szczotkowane częściej — przynajmniej raz w tygodniu — ze względu na gęstość ich sierści, która składa się zarówno z podszerstka, jak i z warstwy nawierzchniowej. Używaj pędzla, aby rozluźnić jak najwięcej martwych włosów i skóry, a następnie zdejmij podszerstek. Resztki można następnie usunąć za pomocą pędzla z włosia, szczotkując całe ciało zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa.

Grzebień o szerokich zębach można stosować na ogonie i łapach. Sierść psa grubowłosego musi być ścierana cztery do pięciu razy w roku za pomocą noża do ściągania izolacji i kciuka. Nie jest to wcale bolesne, jeśli zostanie wykonane prawidłowo, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.

Szczotkowanie szczeniąt z długimi włosami

Długowłosa sierść jest piękna, ale wymaga codziennego szczotkowania. Może to trwać nawet godzinę dziennie, jak w przypadku charta afgańskiego. Używaj pędzla, szczotkując w kierunku wzrostu włosa, aby rozluźnić supły i kłaki. Ponieważ włosy są długie, można niechcący pociągnąć również skórę, dlatego należy uważać, aby nie zranić szczenięcia.

Używając pędzla z włosia w przypadku psów o jedwabistej sierści, np. yorkshire terrier i chart afgański, dodasz jej połysku.

Szczotka druciana może być używana do usuwania zanieczyszczeń z sierści psów z obfitym podszerstkiem, np. owczarek szkocki długowłosy.

Do rozplątania włosów za stawami skokowymi można wykorzystać grzebień o szerokich zębach.

Wszystkie narzędzia do pielęgnacji powinny być wyczyszczone po każdym użyciu i przechowywane w suchym miejscu. Chroń szczotki druciane przed rdzewieniem, osuszając je dokładnie i wycierając szmatką nasączoną olejem roślinnym.