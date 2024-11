W ciągu pierwszych 12 miesięcy życia szczenięcia zmienia się jego wielkość, sylwetka i zachowanie. Poznanie kluczowych etapów procesu wzrostu pozwoli Ci lepiej zadbać o potrzeby psa w pierwszych latach jego życia.

Należy pamiętać, że proces ten przebiega nieco inaczej u psów ras małych i dużych. Tempo wzrostu uzależnione jest od wielu czynników, w tym od rasy psa, jego płci oraz predyspozycji odziedziczonych po rodzicach.

Pierwsze trzy do czterech tygodni życia szczenięcia

Pierwsze 14 dni życia to krytyczny okres w życiu szczeniąt rzutujący na ich zdrowie po osiągnięciu dorosłości. Ważne jest, by otoczyć je odpowiednią opieką w ciągu pierwszych 48 godzin, upewniając się, że jest im ciepło i mają dostęp do pokarmu. Chodzi tu przede wszystkim o siarę, której unikalny skład wspomaga układ odpornościowy szczenięcia. Pomiędzy dziewiątym a trzynastym dniem życia masa ciała szczenięcia powinna się podwoić — jeśli wydaje się, że nie przybiera wadze, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Pierwszy miesiąc życia

W pierwszym miesiącu życia szczeniętom zaczynają wyrastać zęby mleczne, ale ich szczęki i siła gryzienia są stosunkowo słabe. Między 25 a 30 dniem masa ich ciała zwiększa się czterokrotnie. W miejsce miękkiej szczenięcej sierści zaczyna pojawiać się sztywniejszy i twardszy włos. Etap najintensywniejszego wzrostu jeszcze przed nimi, ale już teraz warto zadbać o wprowadzenie właściwie zbilansowanej karmy trafiającej w potrzeby szczeniąt w okresie odsadzania.

U wszystkich psów, niezależnie od rasy, okres pomiędzy 4. a 12. tygodniem życia to tak zwana „luka immunologiczna”. Są one wówczas szczególnie narażone na różne choroby. Dzieje się tak dlatego, że nie otrzymują już ochrony z mlekiem matki, a ich własne mechanizmy obronne dopiero się rozwijają. Na tym etapie uważnie obserwuj je pod kątem wszelkich objawów chorobowych.

Szczenię w wieku od trzech do pięciu miesięcy

W tym okresie szczenię rozwija się dość szybko, niezależnie od tego, czy jest to szczenię rasy małej czy dużej. Około piątego miesiąca życia układ szkieletowy u szczeniąt ras dużych jest już niemal w pełni rozwinięty, lecz masa ich ciała jest nadal o połowę niższa niż u osobników dorosłych. Ich potrzeby żywieniowe dwukrotnie przekraczają potrzeby dorosłego psa! W przypadku psów ras małych, jest to okres najintensywniejszego wzrostu. W tym czasie można wprowadzić już do ich diety karmę suchą, bez konieczności jej namaczania. Warto zadbać o odpowiedni kształt i rozmiar krokietów, których rozgryzanie sprzyjać będzie właściwej higienie jamy ustnej i zębów.