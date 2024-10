Ważne jest, aby karmić szczenię porcjami dostosowanymi do jego wieku, wielkości i poziomu aktywności. Przekarmienie może prowadzić do nadmiernego przyrostu masy ciała, podczas gdy niedokarmienie może skutkować niedożywieniem. Postępuj zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu wybranej karmy, ale pamiętaj, że są to ogólne zalecenia i mogą wymagać dostosowania do indywidualnych potrzeb szczenięcia. Pamiętaj, aby nie podawać zbyt wielu przysmaków. Smakołyki odgrywają ważną rolę w szkoleniu i pozytywnym wzmocnieniu, jednak ich nadmierna ilość może przyczynić się do przyrostu masy ciała. Wybieraj zdrowe opcje (gdy pies osiągnie już wiek 2 miesięcy), takie jak przekąski ROYAL CANIN ® Educ, które są niskokaloryczną alternatywą dla konwencjonalnych smaczków i zawierają mniej niż 3 kcal/szt. Podczas sesji szkoleniowych możesz także używać małych porcji suchej karmy. Pamiętaj tylko, że do całkowitego dziennego spożycia kalorii wliczają się także kalorie pochodzące z przekąsek, dlatego odpowiednio dostosuj wielkość porcji. Jako nagroda sprawdza się też chwalenie i poklepywanie szczenięcia!