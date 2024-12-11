Prawidłowej masy ciała nie określa się wyłącznie na podstawie ważenia
Zważenie psa nie jest jedynym sposobem na sprawdzenie, czy nie ma on nadwagi. Możesz sprawdzić, czy pies ma prawidłową masę ciała, pytając swojego lekarza weterynarii, jak korzystać z oceny kondycji ciała (BCS).
Czym jest ocena kondycji ciała psa?
Ocena kondycji ciała psa używana jest przez lekarzy weterynarii, aby pomóc w ustaleniu czy pies ma nadwagę bądź niedowagę. Ocena kondycji ciała polega na wzrokowym i dotykowym zbadaniu psa, gdyż samo jego zważenie nie pozwala określić kondycji jego ciała.
Do oceny kondycji ciała wykorzystuje się 9- stopniową skalę, gdzie 1 oznacza „wychudzenie” a 9 to „ciężka otyłość”. Ocenia się trzy obszary: okolicę żeber, wcięcie za żebrami oraz obrys brzucha, przy czym ocena 5 uznawana jest za optymalną. Taka ocena oznacza, że sylwetka psa jest prawidłowa o czym świadczą łatwo wyczuwalne żebra podczas omacywania, widoczne wcięcie (talia) za żebrami patrząc od góry oraz obrys brzucha, który nie wykracza poza obrys klatki piersiowej patrząc z boku.
Lekarz weterynarii może pokazać Ci, jak korzystać z karty oceny kondycji ciała psa (BCS). Bardzo ważne są także regularne wizyty kontrolne, aby monitorować kondycję psa w perspektywie długofalowej.
Jak mogę stwierdzić, czy mój pies ma nadwagę?
Ważne jest, aby od samego początku regularnie kontrolować masę ciała i sylwetkę szczenięcia, aby mieć pewność, że wyrośnie na zdrowego psa w przyszłości. Jeśli nie masz wagi o odpowiednich wymiarach (na przykład wagi dla niemowląt), możesz zważyć szczenię, trzymając je na ręku i wchodząc na zwykłą wagę dla ludzi, a następnie od uzyskanego wyniku odejmując własną masę ciała. Poza sprawdzeniem masy ciała warto też zwrócić uwagę na kilka szczegółów podczas głaskania zwierzęcia. Po pierwsze sprawdź, czy podczas omacywania okolicy żeber, żebra są łatwo wyczuwalne. Następnie zadaj sobie kilka pytań: Czy patrząc na szczenię od góry, za żebrami widoczne jest wcięcie (talia)? Czy patrząc z boku, obrys brzucha nie wykracza poza obrys klatki piersiowej? Jeśli odpowiedź brzmi "nie", to oznacza, że Twoje szczenię może mieć nadwagę.
Przy następnej wizycie porozmawiaj z lekarzem weterynarii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie kondycji ciała (BCS) i najlepszych sposobach oceny sylwetki szczenięcia. Im lepiej nauczysz się oceniać kondycję ciała swojego szczenięcia od samego początku, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie szybko wykryć zmiany wymagające konsultacji z profesjonalistą.
Bardzo ważne jest, aby umieć w porę wykryć nadwagę u swojego psa i podjąć odpowiednie kroki, ponieważ nadwaga/ otyłość zwiększa ryzyko rozwoju poważnych problemów zdrowotnych. Wśród nich można wymienić cukrzycę, nowotwory, chorobę zwyrodnieniową stawów i inne.
Nadwagę stwierdza się u psa, jeśli jego masa ciała jest o 15–20% wyższa od optymalnej masy ciała, a otyłość- gdy pies waży o ponad 30% więcej, niż powinien. Łatwo jednak nie doszacować nadwagi u swojego psa i dlatego najlepszym sposobem, aby upewnić się, czy pies nie waży zbyt dużo, jest 3-etapowa metoda: obejrzyj, dotknij, zważ.
- Przyjrzyj się sylwetce i zachowaniu zwierzęcia. Czy nie jest mniej aktywne lub czy szybciej się nie męczy? Zobacz, czy nie ma "obwisłego" brzucha oraz czy widoczne jest wcięcie za żebrami?
- Sprawdź czy jego żebra są łatwo wyczuwalne, czy może czujesz je dopiero pod mocnym naciskiem?
- Zważ swojego psa — ważąc psa regularnie można monitorować, czy nie przybiera na wadze. Lekarz weterynarii poinformuje Cię, jaka powinna być optymalna masa ciała Twojego zwierzęcia, uwzględniając jego aktualną masę ciała oraz ocenę kondycji ciała (BCS).
Co zrobić, aby pies z nadwagą zrzucił zbędne kilogramy
Dobra wiadomość jest taka, że można zarówno psy z nadwagą, jak i otyłością można wyleczyć (odchudzić). Przywrócenie optymalnej masy ciała psa wpłynie na poprawę jakości jego życia. Wykazano również, że psy o prawidłowej masie ciała żyją dłużej niż psy otyłe.
Przyczyną nadwagi jest spożywanie większej ilości kalorii, niż organizm zużywa. Zatem istotnymi obszarami, którymi należy się zająć, są dieta oraz aktywność fizyczna. Zapytaj lekarza weterynarii o karmy przeznaczone dla psów z nadwagą. Jeśli zmniejszysz po prostu wielkość posiłków psa, może to prowadzić do niedoborów składników pokarmowych oraz intensywnego żebrania. Przestrzegaj zalecanych dziennych dawek karmy, podanych na opakowaniu i unikaj podawania dodatkowych przekąsek — możesz odłożyć część z dziennej porcji suchej karmy, by wykorzystać ją jako przekąski.
Regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla ogólnego dobrostanu zwierzęcia, a także dla wspomagania utraty masy ciała i utrzymania prawidłowej kondycji. Zapytaj lekarza weterynarii o odpowiedni poziom i formę aktywności dla Twojego psa i stopniowo zwiększaj jej zakres zgodnie z jego wskazówkami.
Porozmawiaj z lekarzem weterynarii
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące masy ciała lub kondycji swojego psa, najlepiej porozmawiaj z lekarzem weterynarii. Lekarz chętnie pomoże ci określić, czy pies nie ma nadwagi, jakie działania należy podjąć, by pomóc mu schudnąć, lub jak należy postępować, aby uniknąć nadwagi.
Równie ważna jest rozmowa z lekarzem weterynarii przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie, aktywności fizycznej lub trybie życia psa. Dotyczy to również innych decyzji, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie.
Ponieważ każde zwierzę jest inne, lekarz weterynarii udzieli Ci porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojego psa. Taka porada uwzględniać będzie nie tylko rasę, wiek czy płeć zwierzęcia, ale także inne czynniki takie, jak istniejące problemy zdrowotne czy przebyty zabieg sterylizacji.