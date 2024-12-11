Ważne jest, aby od samego początku regularnie kontrolować masę ciała i sylwetkę szczenięcia, aby mieć pewność, że wyrośnie na zdrowego psa w przyszłości. Jeśli nie masz wagi o odpowiednich wymiarach (na przykład wagi dla niemowląt), możesz zważyć szczenię, trzymając je na ręku i wchodząc na zwykłą wagę dla ludzi, a następnie od uzyskanego wyniku odejmując własną masę ciała. Poza sprawdzeniem masy ciała warto też zwrócić uwagę na kilka szczegółów podczas głaskania zwierzęcia. Po pierwsze sprawdź, czy podczas omacywania okolicy żeber, żebra są łatwo wyczuwalne. Następnie zadaj sobie kilka pytań: Czy patrząc na szczenię od góry, za żebrami widoczne jest wcięcie (talia)? Czy patrząc z boku, obrys brzucha nie wykracza poza obrys klatki piersiowej? Jeśli odpowiedź brzmi "nie", to oznacza, że Twoje szczenię może mieć nadwagę.

Przy następnej wizycie porozmawiaj z lekarzem weterynarii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie kondycji ciała (BCS) i najlepszych sposobach oceny sylwetki szczenięcia. Im lepiej nauczysz się oceniać kondycję ciała swojego szczenięcia od samego początku, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie szybko wykryć zmiany wymagające konsultacji z profesjonalistą.

Bardzo ważne jest, aby umieć w porę wykryć nadwagę u swojego psa i podjąć odpowiednie kroki, ponieważ nadwaga/ otyłość zwiększa ryzyko rozwoju poważnych problemów zdrowotnych. Wśród nich można wymienić cukrzycę, nowotwory, chorobę zwyrodnieniową stawów i inne.

Nadwagę stwierdza się u psa, jeśli jego masa ciała jest o 15–20% wyższa od optymalnej masy ciała, a otyłość- gdy pies waży o ponad 30% więcej, niż powinien. Łatwo jednak nie doszacować nadwagi u swojego psa i dlatego najlepszym sposobem, aby upewnić się, czy pies nie waży zbyt dużo, jest 3-etapowa metoda: obejrzyj, dotknij, zważ.