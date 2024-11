Kiedy suka jest w ciąży, konieczne jest zapewnienie jej i jej przyszłemu miotowi jak najlepszych warunków. Oprócz przygotowania domu i dopilnowania, by przyszłej mamie było w nim wygodnie, należy otoczyć ją odpowiednią opieką w zakresie żywienia, pamiętając przy tym zarówno o zdrowiu jej samej, jak i o zdrowiu szczeniąt.

Odpowiednie żywienie ciężarnych suk może zaważyć na stanie zdrowia i dobrym samopoczuciu młodych po urodzeniu. W badaniu ciężarnych boston terrierów wykazano na przykład, że młode suk, którym podawano suplementy kwasu foliowego w czasie rui i na początku ciąży, rzadziej cierpiały na rozszczep podniebienia1.

Wygląd, zachowanie i nawyki żywieniowe suk często ulegają zmianom w przebiegu ciąży; oto na co należy zwrócić uwagę i jak zaspokoić rzeczywiste potrzeby ciężarnej suki.

Apetyt ciężarnej suki i harmonogram jej karmienia

W pierwszych tygodniach ciąży suka może cierpieć na tymczasową utratę apetytu. Jest to zupełnie normalne, a apetyt powraca, kiedy płody rosną i przybierają na wadze.

W takiej sytuacji opiekuna może kusić, aby zmienić plan karmienia suki, dopasowując go do jej chwiejnego apetytu. Zmienianie pór posiłków ciężarnej suki nie jest jednak dobrym pomysłem. Takie podejście może zaszkodzić matce i jej przyszłym szczeniętom, ponieważ suka nie otrzymuje wtedy na czas odpowiednich składników pokarmowych, co może prowadzić do powikłań, np. trudności z porodem. Lepiej trzymać się stałego harmonogramu karmienia, wprowadzając do niego jedynie zmiany konkretnie związane z ciążą.

Żywienie ciężarnych suk

Po piątym tygodniu ciąży zapotrzebowanie suki na energię wzrasta w tempie 10% tygodniowo, ponieważ płody zaczynają się intensywnie rozwijać. Jednocześnie zmniejsza się pojemność przewodu pokarmowego, co spowodowane jest powiększającą się macicą. Suka może mieć zatem problem z przyjęciem potrzebnych jej składników odżywczych we właściwych proporcjach. Rozwiązaniem jest przejście na karmę wysokoenergetyczną i rozdzielenie dziennej dawki na kilka mniejszych posiłków.

W ostatnich trzech tygodniach ciąży, czyli po upływie 42 dni od zapłodnienia, można całkowicie zrezygnować z żywienia karmą inną niż wysokoenergetyczna. Również w tym przypadku objętość porcji należy aż do porodu zwiększać co tydzień o 10%, ponieważ suka potrzebuje zapasów energii i składników pokarmowych.

Ważnym aspektem żywienia ciężarnej suki jest jego zrównoważenie, czyli podawanie takiego pokarmu, by nie było już wymagane podawanie żadnych suplementów. Niektóre suplementy zwykle podawane psom, takie jak wapń, mogą zakłócać naturalną gospodarkę witaminową i mineralną w czasie ciąży, skutkując niepożądanymi powikłaniami zdrowotnymi.