Jak zajmować się kocięciem i dorosłym kotem

Ważne przedmioty

Przed pojawieniem się w domu kota należy mieć już przygotowane podstawowe akcesoria. Należą do nich:

Miejsce do spania. należy zapewnić kotu wygodne legowisko, w którym będzie się czuł komfortowo i bezpiecznie. Powinno się ono znajdować na podwyższeniu, w spokojnym, ustronnym miejscu, gdzie nie ma przeciągów i nie przechodzą ciągle ludzie.

Kuweta. Musi być wystarczająco głęboka, chociaż nie nadmiernie, aby małe kocię nie zniechęciło się do jej używania; konieczna jest również łopatka do usuwania odchodów.



Miska na wodę. Kot powinien przez cały czas mieć dostęp do miski ze świeżą wodą. Wiele kotów woli pić wodę bieżącą. W takich przypadkach doskonale sprawdzają się specjalne miski- fontanny.



Miska na jedzenie. Mała miska na suchą karmę musi się znajdować z dala od miski z wodą, aby nie zanieczyścić wody. U kotów przebywających wyłącznie w domu można stosować specjalne miski spowalniające jedzenie lub miski interaktywne, które pomagają zaspokoić naturalny instynkt łowiecki kota. Wprowadzając takie miski, należy pamiętać, że kot potrzebuje czasu, aby nauczyć się z nich korzystać.

Drzewko-drapak. To element, który stanowi miejsce do zabawy, ale także umozliwia kotu drapanie, wspinanie czy ukrywanie się, co sprzyja jego dobrostanowi i zaspokaja jego naturalne potrzeby.

Dobrze jest zaopatrzyć się w większą liczbę tych akcesoriów i rozmieścić je po całym domu, aby umożliwić kotu wybór i w razie potrzeby znalezienie cichego miejsca z dala od gości lub głośnych dźwięków.

Otoczenie

Otoczenie odgrywa ważną rolę w zachowaniu zdrowia i dobrostanu kota. Sprzyjające środowisko to takie, w którym kot może się bezpiecznie uspołecznić bez zbędnych problemów, przyzwyczajając się do ludzi i otaczających go przedmiotów.

Nawet jeśli kot jest bardzo młody, zagospodaruje i zaznaczy swoje terytorium. To na nim będzie spać, bawić się, polować, jeść, ukrywać się i wspinać, a także łasić się do opiekunów. Terytorium to kot podzieli na cztery obszary i ten podział należy respektować, aby uniknąć problemów z zachowaniem, szczególnie w przypadku kota niewychodzącego na zewnątrz.

Miejsce do jedzenia. Musi znajdować się w cichym i spokojnym miejscu, z dala od miejsca posiłków opiekuna a także kuwety. Należy unikać miejsc często użytkowanych przez domowników (salon, hol) i zadbać o odpowiednią wielkość pomieszczenia.

Miejsce na odpoczynek. W zależności od nasłonecznienia oraz dostępności do źródeł ciepła, miejsce odpoczynku kota zmienia się w ciągu dnia. Koty z natury lubią spać wysoko i często wybierają sobie dość nietypowe miejsca, dlatego warto urozmaicić przestrzeń tak, aby kot miał z czego wybierać.

Toaleta. Kuwetę należy postawić w miejscu cichym i stale dostępnym dla kota, z dala od miski z jedzeniem i pomieszczeń systematycznie uczęszczanych przez ludzi. Należy unikać jakichkolwiek źródeł stresu: wiele kotów zaprzestaje korzystać z kuwet, które znajdują się w sąsiedztwie pralek. Na każdego kota zaleca się co najmniej jedną kuwetę podstawową i jedną zapasową, aby miał on duży wybór i takie problemy się nie zdarzały.

Miejsce do zabawy. To największa przestrzeń życiowa i strefa relaksacyjna kota. Musi to być obszar, na którym kot będzie mógł się ścigać, ukrywać i przebywać na wysokościach. Drzewka-drapaki to doskonały sposób do tego typu aktynwości, która ma korzystny wpływ na stan zdrowia i dobrostan kota.

Aktywność

Koty przebywające głównie w domu muszą być aktywne, aby nie popaść w marazm. Oznacza to, że:

Należy zaopatrzyć się w różne zabawki i regularnie bawić się z kotem. Warto także zapewnić kotu, jak najwięcej miejsc, gdzie będzie mógł się ukrywać i na które będzie mógł się wspinać.

Ponieważ kot spędzający większość dnia w domu częściej się liże i mniej rusza, należy mu podawać karmę, która pomoże rozpuszczać kule włosowe (dotyczy to zwłaszcza kotów z długimi włosami) i będzie dostosowana do obniżonego zapotrzebowania na energię.

Opiekunowie zwykle nie pałają zachwytem nad podrapanymi meblami i ścianami. Jednak drapanie jest naturalnym odruchem i kot musi mieć możliwość jego przejawiania. Należy mieć w domu co najmniej jeden drapak.

Karmienie

W przypadku kotów domowych sposób odżywiania się zależy od kilku czynników. Kot lubi jeść w spokojnym otoczeniu, nie na widoku ludzi i potencjalnych drapieżników, w miejscu, z którego w każdej chwili może uciec.

Niezależnie od wieku, rasy, trybu życia czy nietolerancji pokarmowych dostarczenie wszystkich składników pokarmowych, których potrzebuje kot, aby zachować zdrowie, może zagwarantować tylko wysokiej jakości żywność sporządzona specjalnie dla kotów.