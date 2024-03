Kitten pasztet

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: · Wspomaganie układu immunologicznego · Łatwe do gryzienia · Instynktowny wybór W okresie wzrostu rozwijają się również preferencje pokarmowe kota. Koty instynktownie wybierają karmę, do jakiej były przyzwyczajone w okresie odsadzania. Odpowiednia karma dla kociąt powinna charakteryzować się najwyższą smakowitością i pobudzać ich apetyt, w przeciwnym razie może nie dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Karma charakteryzuje się optymalnym profilem składników pokarmowych, dlatego jest instynktownie wybierana przez koty. Karma, w której uwzględniono takie parametry jak smak, zapach, konsystencję i teksturę, będzie instynktownie wybierana przez zwierzę. W drugim etapie wzrostu (4-12 miesiąc życia) wzmacnia się układ kostny kocięcia. Potrzeby energetyczne, pomimo stopniowego zmniejszania, nadal pozostają dość wysokie. Karma ROYAL CANIN® Kitten Instinctive pasztet dostarcza wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, sprzyja prawidłowemu rozwojowi szkieletu oraz pokrywa wysokie potrzeby energetyczne kociąt. W drugim etapie wzrostu odporność wzrasta, ale układ immunologiczny jest nadal bardzo wrażliwy. Karma ROYAL CANIN Kitten Instinctive wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu kocięcia dzięki opatentowanemu kompleksowi współdziałających przeciwutleniaczy, składającemu się z witaminy E, C, tauryny i luteiny. Konsystencja pasztetu ułatwiają pobieranie pokarmu zarówno kociętom, jak i kotkom. Mając na uwadze preferencje żywieniowe kotów, karma ROYAL CANIN® Kitten Instinctive jest dostępna także w formie kawałków w smakowitym sosie oraz galaretce.

